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Dünyada bir ilk: Zeytinyağının apolarını, polarından ayırdı

ünyada bir ilk: Zeytinyağının apolarını, polarından ayırdı Apolar zeytinyağı ilaç etken maddesi olacak Tene yüzde yüz nüfus eden apolar zeytinyağı üretti Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması tarafından yürütülen çalışmada zeytinyağı ayrıştırılarak apolar ve polar hale dönüştürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 12:29
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BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması tarafından yürütülen çalışmada zeytinyağı ayrıştırılarak apolar ve polar hale dönüştürüldü. Apolar zeytinyağı ise şeker hastalarının ayak yaralarında tedavi maksadıyla kullanıldı.

Zeytinyağını apoları ile polarını ayırmayı dünyada ilk kez başaran AR-GE firması sahibi Faruk Durukan zeytinyağının bilinen faydalarının yanı sıra adeta bir ilaç etken maddesi olarak kullanılabileceği müjdesini verdi. Faruk Durukan, "Zeytinyağı insan vücudu için faydalı olduğu bütün dünya tarafından bilinmekte. Ancak zeytinyağının içerisinde yüzde 10 apolarlar, yüzde 90'da polarlar vardır. Apolarlar tenden içeriye girebilir, polarlar tenden içeriye giremiyorlar. Vücudunuza zeytinyağı fayda vermek için sürdüğünüzde yüzde 90'ı dışarıda kalmaktadır. Bunun için teni çok iyi yıkamak gerekir. Onun için kullanımı çok azdır" dedi.

Apolar zeytinyağının yüzde yüz emilim ile tene işlediğini ifade eden Faruk Durukan, "Bu bizim yaptığımız çalışma zeytinyağını dünyada ilk defa apolarını, polarından ayırmayı başardık. Şurada gördüğünüz normal zeytinyağı, burada gördüğümüz zeytinyağı apolarına ayrılmış, yani tenden içeriye girebilen zeytinyağı. Bunun içinde ağırlık olarak oleacanthal dediğimiz etken madde vardır. Bunu teninize sürdüğünüz zaman tamamen tenden içeriye girebilmektedir" dedi.

Yaptıkları çalışmanın bir doktora çalışmasında kullanıldığını ve ümit verici gelişmeler olduğunu ifade eden Faruk Durukan, "Bu çalışmanın özelliği doktora çalışması olarak bilimsel yayın da yapıldı. Literatürde girdi. Diyabet hastalarının ayak yaralarını tedavide kullanılabildiği ispat edildi. Yani bu bir ilaç etkin maddesi haline dönüştü. Türkiye'den dünyaya yeni bir bilimsel çalışma daha yayınlanmış oldu" dedi.

Çalışmanın asıl önemli bölümünün zeytinyağının apolar ve polar olarak ayrıştırılması olduğunun altını çizen Faruk Durukan, "Buradaki marifet apolarını, polarından ayırma oldu zeytinyağını. Yemek için bunu ayırmaya gerek yok. Çok sağlıklı bir meyve suyu şeklindedir zeytinyağı. Bunun faydası zaten bilinmekte. Buradaki marifet bu etken maddeyi elde edebilmekti, biz de laboratuvarlarımızda bunu yapmış olduk. Dünyaya hayırlı olsun diyoruz" dedi.

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