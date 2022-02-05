Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu
İzmir'in Çeşme ilçesi kıyılarında can yelekli bir erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 12:57
Altınyunus Mahallesi kıyılarında denizde bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ceset, ekipler tarafından karaya çıkartıldı. Üzerinde can yeleği bulunan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çeşme'de dün Yunanistan unsurlarınca 31 Ocak'ta geri itilen ve denize atılan bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşılmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız