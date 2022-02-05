Elazığ'da yayanın kaldırımın çökmesiyle oluşan çukura düşme anı kaydedildi
Elazığ'da bir şahıs, evine giderken kaldırımın çökmesi sonucu oluşan 2 metrelik çukurun içine düşmüş, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrasında kurtarılmıştı. Şahsın çukuru düşme anının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere, yardıma koşan arkadaşının da içine düştüğü ve kendi imkanlarıyla çıktığı da yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 13:51
Elazığ'da bir kişinin kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
Sanayi Mahallesi'nde önceki gün, evine giderken kaldırımdaki 2 metre derinliğinde çukura düşen S.D. yaralandı.
S.D, itfaiye ekiplerince çukurdan çıkarıldı.
Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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