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'Şehit yakını, gazi ve gazi yakını' politikamız Türkiye'yi örnek ülke haline getirdi'

Bakan Yanık: Şehit yakını, gazi ve gazi yakını politikaları konusunda yeni bir vizyon ortaya koyarak Türkiye'yi örnek alınan bir ülke haline getirdik

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 13:45
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'Şehit yakını, gazi ve gazi yakını' politikamız Türkiye'yi örnek ülke haline getirdi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2002'ye kadar sadece 6 bin 315 kişiye istihdam sağlanmışken 2002'den bugüne 40 bin 329 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam imkanlarından faydalanmasını sağladıklarını kaydetti.

Yanık, İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen ve başkanlığını yaptığı "5. Sivil Toplum Buluşmaları" toplantısında, bölgenin çeşitli illerinden gelen sivil toplum kuruluş temsilcileri, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Şehit ve gazilerin birlik ve beraberliğin en büyük nişanesi olduğunu kaydeden Yanık, bugün dünyanın 30 ayrı ülkesinde şehitlikleri bulunduğunu, 30 ayrı ülkede Türk milletinin onurunun yaşatıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz içinde terör örgütleri artık can çekişiyor. Hükümet olarak büyük bir kararlılıkla, ülkemizin düzenini ve huzurunu perçinleyecek, terör örgütlerine ve destekçilerine rağmen bölgenin en istikrarlı ülkesi olmaya devam edeceğiz. Bugün topraklarımızda bombalar patlamıyor, terör örgütü PKK gençleri ve çocukları kandırıp, yahut kaçırıp kendisine militan olarak devşiremiyorsa bunda bu kararlılığımızın etkisi çok açıktır. Sınır ötesinde görev yaparak terör örgütü PKK'nın ve diğer terörist unsurların ülkemize sızmasını engelleyen kahraman askerlerimize saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ülkemizin huzurunu sağlamak üzere görev yapan güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize, korucularımıza selamlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum."

Artık terör örgütlerinin bu topraklarda yaşayan kimseye bir faydası ya da vaadi olamayacağının açıkça ortaya çıktığını vurgulayan Yanık, etnik kimlikler kullanılarak bölge halkına en büyük zararın bu örgütler tarafından verildiğini, bölgenin gelişmesi, güçlenmesi ve zenginleşmesinin önüne geçmek için her türlü terör unsurunun kullanıldığına dikkati çekti.

Sağlanan huzur ortamıyla bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin turistlerin ziyaret ettiği, istihdamın arttığı, halkının güven içinde gelecek hayalleri kurduğu, gelişmeye açık bölgeler arasında yer aldığını aktaran Yanık, bölgenin güvenliği ve huzuru için canlarından geçen şehitler ve gazilerin payını kimsenin inkar edemeyeceğini bildirdi.

- "Sağladığımız istihdam imkanlarını daha da genişlettik"

Bakanlık olarak sundukları birtakım hizmetlerle, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde hayat sürmelerini sağlamak üzere manevi, ekonomik ve sosyal desteklere kolayca ulaşabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Yanık, bu anlamda 219 bin 407 kişilik büyük bir aileye hizmet ettiklerine işaret etti.

Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ailenin 12 bin 461 şehidi vatanımızın bağımsızlığı, milli ve manevi değerlerimizin korunması adına canlarını feda ederek cennetle müjdelenenler arasında yerlerini aldılar. 30 bini aşkın şehit yakınımız ise onların aziz hatıralarına layık olmaya çalışıyorlar. Ülkemize yönelen her türlü tehdide karşı kendini siper eden 37 bine yakın gazimiz ve onların 78 bini aşkın yakını da bu büyük ailenin en saygıdeğer üyelerinden. Bunların yanında, 9 bin 342 vazife malulü ile 26 bin 814 vazife malulü yakınına da Bakanlık olarak hizmetlerimizden faydalananlar arasında. Hain terör saldırılarına maruz kalarak yaralanmış 701, vefat etmiş 4 bin 408 sivil ile 5 bin 770 sivil yakını olmak üzere toplam 219 bin 407 kişiye hizmet veriyoruz. AK Parti hükümetleri olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için sağladığımız istihdam imkanlarını daha da genişlettik. Bu milletin varlığı, bekası, geleceği, güvenliği için canını vermiş şehitlerimize, onların ailelerine, gazilerimize, onların yakınlarına hizmet etmek bizim için önemli."

Son zamanlarda "birden bire düne kadar şehit yakınlarının adını ağzına almayanların, gazilik nedir aklının köşesinden geçmeyenlerin" birdenbire şehit yakınlarını ve gazileri hatırladıklarını gördüklerini söyleyen Yanık, "Bunu gündelik siyasetin bir kavga başlığı haline getirmeyi düşünenler varsa buna önce biz bakanlık olarak ve elbette ki sizler şehit yakınları ve gaziler olarak muhakkak suretle bir karşı duruşumuzun olacağını, buna izin vermeyeceğimizi, bu tertemiz alanı hiçbir türlü tartışmanın ne siyasi ne bir takım nüfus simsarlıklarının tarafı haline getirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Şehit yakını ve gazilere yönelik çalışmalar

Geçen yıl yaptıkları düzenleme ile terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını 1'den 2'ye çıkardıklarını anımsatan Yanık, 2013'te hiçbir istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullüğü kapsamındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensubu güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara 1 istihdam hakkı sağladıklarını kaydetti.

Hiçbir istihdam hakkı bulunmayan diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelen terör mağduru sivil vatandaşlara da 1 istihdam hakkı sağladıklarını bildiren Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"2016'da istihdam hakkından yararlanarak atanan hak sahiplerine, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ibraz ettikleri unvanlara atanma hakkı getirdik. 2017'de gazi veya malul olan hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanlara memur unvanıyla atanma hakkını getirdik. İstihdam hakkının kullanılmasında 45 yaş sınırını kaldırdık. Şehit yakınlarından ana, baba veya kardeşlerin istihdam hakkını kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişinin istihdam hakkından faydalanmasını sağladık. 2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 kişiye istihdam sağlanmışken 2002'den bugüne kadar 40 bin 329 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam imkanlarından faydalanmasını sağladık. Böylece toplam 46 bin 644 kişiyi çalışma hayatına dahil ettik."

İstihdam hakkı dışında şehitlerin 1 yakınının, vazife malulü ve malul gazilerinin kendilerinin konut sahibi olmaları için, Toplu Konut İdaresinden, faizsiz kredi almalarını ve bu faizsiz krediyi 240 aya kadar yayılan vadede ödeme kolaylığı sağladıklarını bildiren Yanık, engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan gazilerin hareket kabiliyetlerini artıran bir takım ekipmanlardan Özel Tüketim Vergisini (ÖTV) kaldırdıklarını dile getirdi.

Şehit yakını ve gazilere, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hatlarından ücretsiz olarak yararlanma imkanı sunduklarını, bu kapsamda bugüne kadar 200 bin 975 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Bakan Yanık, terör mağduru sivil vatandaşlara aylık bağlanması ve istihdam imkanı sağlayarak destek olduklarını, su ve elektrik ücret indiriminin kapsamını genişlettiklerini, sendikaların şehit yakınları ve gazilere yardım yapabilmelerine imkan tanıdıklarını, şehitlerin anne babalarına aylık bağlanmada muhtaçlık şartını kaldırdıklarını vurguladı.

Vazife malullüğü kapsamında olup da ek ödeme ve eğitim öğretim yardımı alamayanların da bu imkandan faydalanmalarını sağladıklarını, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır, malul olan gazilere sağlanan bakım desteğini asgari ücretin net tutarının 2 katına çıkarttıklarını dile getiren Yanık, şehit yakınlarına araç alımlarında 1 seferliğe mahsus ÖTV muafiyeti getirdiklerini, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, şehit olan kamu görevlilerinin çocuklarının tamamı ile kardeşlerinden birine askerlik muafiyeti sağladıklarını bildirdi.

- 2 bin 716 şehidin adı Türkiye'nin dört bir yanında yaşatılıyor

Terör eyleminin önlenmesinde yardımcı oldukları sırada şehit olan sivillerin çocuklarıyla kardeşlerinin tamamına askerlik muafiyeti getirdiklerini kaydeden Yanık, bakanlık olarak 332 bini aşkın şehit yakını ve gaziyi evlerinde ziyaret ederek, onlarla kucaklaştıklarını, birlik beraberliği her fırsatta gösterdiklerini ifade etti.

Şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için kuruluş binalarına, cadde, sokak, park gibi alanlara isimlerini verdiklerini dile getiren Yanık, 2 bin 716 şehidin adının bugün Türkiye'nin dört bir yanında yaşatıldığını anlattı.

Hizmet yelpazesini her geçen gün genişlettiklerine işaret eden Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim sosyal hizmet anlayışımız, bütün vatandaşlarımızı kucaklayan engin bir şefkatin vücut bulmuş hali gibidir. Bu anlamda eğitimden sağlık hizmetlerine, toplumsal ve ekonomik haklardan sosyal yardımlara, şehit yakını ve gazilerimizin yanında olduğumuz gibi çalışmak, üretmek, ülkemize ve milletimize değer katmak isteyen bütün vatandaşlarımızın yanındayız. Şehit yakını ve gazilerimizin ekonomik ve sosyal statüsünü yükseltmeye yönelik kararlar aldık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakını politikaları konusunda yeni bir vizyon ortaya koyarak Türkiye'yi örnek alınan bir ülke haline getirdik. Şehitlik ve gazilik öyle ulvi bir makamdır ki, bu dünyaya ait hesaplar bu makamları zedeleyemez. Vatanı, dini ve milleti için canından geçmiş bir kardeşimiz asla ve asla eğriye, yanlışa, harama tevessül etmez. İftihar kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin insanüstü fedakarlıklarıyla korudukları bu toprakları, sağduyu, emek ve adil paylaşımla kalkındırmaya devam edeceğiz."

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