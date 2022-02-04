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CHP'li Mansur Yavaş'ın şeffaflık algısına Sansar darbesi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 3 yıla yaklaşan görev süresindeki tartışmalı ihaleler ve Sayıştay denetimine takılan usulsüzlükler, Gazeteci Yazar Zihni Çakır tarafından kaleme alınan "SANSAR Yavaş Yavaş Vurgunun Hikayesi" kitabında belgeleriyle yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Şubat 2022 13:45
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CHP'li Mansur Yavaş'ın şeffaflık algısına Sansar darbesi

Gazeteci-Yazar Zihni Çakır tarafından kaleme alınan Ankara siyasetinde taşları yerinden oynatacak SANSAR Yavaş Yavaş Vurgunun hikayesi kitabı internet satış noktaları ile kitabevlerinin raflarındaki yerini aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin şeffaflık ve dürüstlük söylemleri ile çelişen 3 yıla yakın süredeki icraatları Zihni Çakır tarafından kitaplaştırıldı.

Milyonlarca liralık kamu zararına sebep olan ihale usulsüzlükleri, Sayıştay Denetçileri tarafından tespit edilen ve temel ihale kanununa aykırı bulunan usulsüz mal ve hizmet alımları ile açık usulle yapılması mümkün olan ihalelerin pazarlık usulü (K.İ.K M: 21b) yöntem tercih edilerek yakınlara peşkeş çekildiği iddiaları tek tek belgeleriyle kitapta yer buldu.

3 GÜNLÜK ŞİRKETE MİLYONLUK İHALE

CHP'li Mansur Yavaş'ın, canlı yayın ihale yöntemi başta olmak üzere şeffaflık ilkesinden ödün vermediklerine dair açıklamaları ve bu nedenle şeffaflık ödülü aldıkları yönündeki beyanlarına karşın, SANSAR Yavaş Yavaş Vurgunun Hikayesi kitabında yer alan resmi belgelerde şeffaflık ilkesinin çiğnendiği bir çok ihalede ihale kanunu ve ilgili TCK'nın bile ihlal edildiği görüldü. Şeffaflık vurgusunu her fırsatta dile getiren CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA'nın 21 Şubat 2020'de tescil edilip bu tescilin de 25 Şubat 2020 günü Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı ortakları Mansur Yavaş'ın tanıdıklarından oluşan 4BEY Ltd Şti'ye sadece 3 gün sonra 28 Şubat'ta Davet Usulü ile 680 TL'lik ihale, bu tarihten 23 gün sonra da yine Davet usulüyle 700 bin TL'lik ihale verdiği SANSAR'da belgeleriyle yer alıyor.

SAHTECİLİK-ŞANTAJ-ÇOCUK PORNOSU DAVA DOSYALARINDAN ŞOK BELGELER

Zihni Çakır tarafından kaleme alınan ve geçtiğimiz günlerde internet satış noktaları ile kitabevlerinin raflarındaki yerini alan SANSAR Yavaş Yavaş Vurgunun Hikayesi kitabında, CHP'li Yavaş yönetiminin Sayıştay denetimi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonuna da takılan usulsüz ihaleleri ile Kamu İhale Kanunu ve TCK'nın ilgili maddelerine muhalefet eden uygulamalarının yanı sıra Yavaş'ın zikzaklı siyasi serüveni ile FETÖ'cülerle kesişen yolları da detaylarıyla anlatılıyor.
Bunun yanında Mansur Yavaş'ı zorda bırakan TOGO Kuleleri ve rüşvet/irtikap suçlamalarının detayları, Mansur Yavaş'ın kamuoyundan sakladığı ve uygulamamak için direndiği son mahkeme kararı da kitabın sayfalarında yerini alıyor.
Zihni Çakır, kaleme aldığı SANSAR Yavaş Yavaş Vurgunun Hikayesi kitabında, Yavaş'ı seçim öncesi zorda bırakan ancak seçim sonrası gündemden düşen sahtecilik-şantaj-çocuk pornosu davalarındaki tutarsızlıkları ve hukuka aykırılık iddialarını da yine dava dosyasında yargılama sürecinden göz ardı edildiği ortaya çıkan belgelerle anlatıyor.

Çakır bu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar kitabı temin edip okuyan çok sayıda hukukçu ve hatta yüksek yargı mensubu, kitapta yer alan belge ve bilgilerin, Mansur Yavaş'ı aklayan sahtecilik, şantaj ve çocuk pornosu davalarının yeniden görülmesini gerektirecek öneme sahip olduğunu, yargılama sürecinde bu belgelerin nasıl göz ardı edildiğine anlam veremediklerini belirttiler. İddia ediyorum; Mansur Yavaş'ın avukatlık yerine iş takipçiliği ile başlayan bir süreç sonrasında yaşanan bu iki yargılamada da hukuku ve adaleti önceleyen yargı mensuplarının vereceği kararlar Mansur Yavaş'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya siyasi hayatını bitirmeye yetecektir" diyor.
Çakır, yargılamalarda Mansur Yavaş'ı kurtaran kararların temel dayanağı kabul edilen dizüstü bilgisayarın Necmettin Kesgin'e ait olmadığına dair beyanı Mansur Yavaş'ın istinaf aşamasına kadar saklayıp istinafta bu beyanı vermesinin, bu beyana rağmen istinafın Mansur Yavaş'ı kurtaran kararı onaylamasının, onay kararı veren İstinaf dairesi hakiminin eşinin Mansur Yavaş'a tablosunu hediye edecek kadar yakın olmasının asla tesadüf olmadığının da altını çiziyor.
Zihni Çakır tarafından kaleme alınan ve kısa bir süre önce internet satış noktaları ile kitabevlerinin raflarındaki yerini alan SANSAR Yavaş Yavaş Vurgunun Hikayesi kitabını www.latanitim.com ve 0 532 395 69 93 numaralı WhatsApp hattından temin etmek de mümkün.

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