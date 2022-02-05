Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş.

* Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Cumhuriyetle il statüsü kazanan Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur. Madenlerde çalışanların yüreklerindeki ateş bu şehrin üretim gücünün sembolüdür.

* Filyos başta olmak üzere projelerle bu şehrin önünde yeni bir sayfa açılıyor. Bu şehri eser ve hizmetlerle donatmanın gayreti içindeyiz. Zonguldak Kilimli yolu üzerindeki tünellere Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, Uzunkum Tüneli ve Aslankayası Tüneli resmi açılışını yapıyor.

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* 1 milyar 150 milyonluk bu proje sayesinde yol süresi 5 dakikaya düşecek. Açılışını yapacağımız diğer yatırım Zonguldak Karadeniz Ereğli Yolu Değirmenağzı 1-2 viyadüğü, Kaarelmas köprü ve kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira tutarındadır. Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı sağlanacaktır.

34 KİLOMETRE YOL

Açılışı yapılan proje kapsamında 34 kilometrelik yol inşa edildi. Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik bölümü bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartında yapıldı. 1546 metre uzunluğunda Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı gerçekleştirildi. Bununla birlikte 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları da yapıldı.

Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilmesi planlanıyor. Karbon salımı da 4 bin 225 ton azaltılmış olacak.

''GELİŞMELERE GÖRE ÇALIŞANIN KAZANCINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz. Külfetin sadece çalışanlarımızın emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz.''