Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özcan, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Özcan'ın hatırlatma dozu aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Şubat 2022 14:45
Genel cerrah olan Prof. Dr. Murat Özcan 10 gün önce, öğretim üyesi olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde corona virüs nedeniyle tedavi altına alındı.
Özcan'ın diyabet ve tansiyon gibi bazı kronik hastalıkları vardı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özcan bugün corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Edirne Tıp Fakültesi'nden 1981 yılında mezun olan Özcan, kariyerinin tamamını, uzmanlık eğitimini tamamladığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde geçirdi.
Özcan'ın hatırlatma dozu aşılarını olmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız