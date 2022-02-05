Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza
Afyonkarahisar'da motosikletten düşerek yaralanınca ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan kişiye, 6 bin 120 lira ceza kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 15:29
T.G. (32) kullandığı tescilsiz motosikleti Bolvadin ilçesi Hisar Mahallesi'nde devirmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü T.G, ambulansla Bolvadin Devleti Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, hastanedeki tedavisinin ardından T.G'ye "ehliyetsiz, alkollü ve tescilsiz araç kullanmak ile kask takmamak"tan 6 bin 120 lira ceza uyguladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız