Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." dedi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı