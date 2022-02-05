Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda; Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi... dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Şubat 2022 17:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." dedi.
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