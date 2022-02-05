Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Meteoroloji gün verdi: Kar geri geliyor
Meteoroloji gün verdi: Kar geri geliyor
Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı
Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
O belediye işçilere yüzde 40 zam yaptı
O belediye işçilere yüzde 40 zam yaptı
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Bakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!
Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor:Yargıtay'dan 'haftalık izin' kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor:Yargıtay'dan 'haftalık izin' kararı
Bakan Kurum açıkladı, TOKİ'de indirim kampanyası düzenlenecek
Bakan Kurum açıkladı, TOKİ'de indirim kampanyası düzenlenecek
Muharrem İnce ittifaklarda yer almayacaklarını açıkladı
Muharrem İnce ittifaklarda yer almayacaklarını açıkladı
Orman yangınları 'yapay zeka' ile anında tespit edilecek
Orman yangınları 'yapay zeka' ile anında tespit edilecek
Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
AK Parti milletvekili, gençlerle İstiklal'de Kürtçe şarkı söyledi
AK Parti milletvekili, gençlerle İstiklal'de Kürtçe şarkı söyledi
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
700 bin kamu işçisine zamlı maaş: En düşük ikramiye 8.673 TL oldu
700 bin kamu işçisine zamlı maaş: En düşük ikramiye 8.673 TL oldu
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı
Kadro ihdas kararnamesi yayımlandı
Kadro ihdas kararnamesi yayımlandı
O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Eklenme : 05 Şubat 2022 18:02
Yazdır
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı rotasyon ve yeni görevlendirmelerin sonucu Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevden alındı.

Gürtürk, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Feyzi Gürtürk'ün yerine İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit vekaleten atandı.

Kaynak: Sondakika23.com

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza
Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza
Elektronik ortamdan 19 yabancı dilde sabıka kaydı verilebiliyor
Elektronik ortamdan 19 yabancı dilde sabıka kaydı verilebiliyor
Orman yangınları 'yapay zeka' ile anında tespit edilecek
Orman yangınları 'yapay zeka' ile anında tespit edilecek
OGM'de orman yangınlarıyla mücadele için havacılık dairesi kuruldu
OGM'de orman yangınlarıyla mücadele için havacılık dairesi kuruldu
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı

Bu Habere Tepkiniz

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar engellilik dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlık sigortalılık sistemine geçmek isteyen kadın memurlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Başkent güne kar ile başladı

Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor!

Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor!

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre tüm yurtta sıcaklık düşüyor. Trabzon, Rize başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu güneşli ve soğuk bir hava hakim olacak. Peki İstanbul'a yeniden kar gelecek mi?