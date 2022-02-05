Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Meteoroloji gün verdi: Kar geri geliyor
Meteoroloji gün verdi: Kar geri geliyor
Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı
Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
O belediye işçilere yüzde 40 zam yaptı
O belediye işçilere yüzde 40 zam yaptı
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Bakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!
Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor:Yargıtay'dan 'haftalık izin' kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor:Yargıtay'dan 'haftalık izin' kararı
Bakan Kurum açıkladı, TOKİ'de indirim kampanyası düzenlenecek
Bakan Kurum açıkladı, TOKİ'de indirim kampanyası düzenlenecek
Muharrem İnce ittifaklarda yer almayacaklarını açıkladı
Muharrem İnce ittifaklarda yer almayacaklarını açıkladı
Orman yangınları 'yapay zeka' ile anında tespit edilecek
Orman yangınları 'yapay zeka' ile anında tespit edilecek
Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
Annesiyle babasının katilini bulana 1 milyon lira ödül verecek
AK Parti milletvekili, gençlerle İstiklal'de Kürtçe şarkı söyledi
AK Parti milletvekili, gençlerle İstiklal'de Kürtçe şarkı söyledi
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Paylaşımı nedeniyle görevine son verilen öğretmene İl MEM'den iyi haber!
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
Fuat Oktay, 3600 Ek Göstergenin TBMM'ye geleceği tarihi açıkladı
700 bin kamu işçisine zamlı maaş: En düşük ikramiye 8.673 TL oldu
700 bin kamu işçisine zamlı maaş: En düşük ikramiye 8.673 TL oldu
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Müracaat için son 6 gün!
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı
Olmayan ürünü satana ve sahte indirime ceza yağdı
Kadro ihdas kararnamesi yayımlandı
Kadro ihdas kararnamesi yayımlandı
O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
O il göç vermeye devam ediyor! Nüfusu 868 kişi azaldı
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
3 bakan görevini devredebilir! Teknokrat isimler istenmiyor
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Kafede saat ve fiyat şartı! 30 TL sipariş vermeden oturmak yok
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Ümraniye E Tipi Cezaevi yangınına soruşturma
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Büyükçekmece'deki kazıda bulunan cesette 'kelepçe' detayı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 80 bin 402 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 19:23
Yazdır
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

- "Tedbirler, Kovid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Kovid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Omicron'da hastaneye yatış oranı Delta'ya kıyasla daha az
Omicron'da hastaneye yatış oranı Delta'ya kıyasla daha az
Bakan Koca'dan 'Kanser' paylaşımı: Üçte birden fazlasının gelişimi engellenebilir
Bakan Koca'dan 'Kanser' paylaşımı: Üçte birden fazlasının gelişimi engellenebilir
Türkiye'de ilk olacak kanser hücre tedavisinin hastalardaki uygulaması başladı
Türkiye'de ilk olacak kanser hücre tedavisinin hastalardaki uygulaması başladı
Ailesindeki kanser geçmişi tıp derslerine konu oldu
Ailesindeki kanser geçmişi tıp derslerine konu oldu
Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde kemoterapi ve aşıyı birleştiren yeni yöntem
Türk bilim insanlarından kanser tedavisinde kemoterapi ve aşıyı birleştiren yeni yöntem
Kovid-19 hapı neyi sağlıyor?
Kovid-19 hapı neyi sağlıyor?

Bu Habere Tepkiniz

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar engellilik dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlık sigortalılık sistemine geçmek isteyen kadın memurlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Atama izinlerine dair karar çıktı ama sayılar yayımlanmadı

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılını kapsayan atama izin sayılarına dair Kararı onayladı ama atama izin sayıları yayımlanmadı
Başkent güne kar ile başladı

Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Kurumsal sözleşmeli alımlarda 'Kariyer Kapısı'ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından kamu kurumlarının memur alım süreçlerinde çevrim içi başvuru almasına imkan vermek amacıyla geliştirilen Kariyer Kapısı platformunu kullanmak sözleşmeli alımlarda zorunlu hale getirilmeli!
Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor!

Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor!

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre tüm yurtta sıcaklık düşüyor. Trabzon, Rize başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu güneşli ve soğuk bir hava hakim olacak. Peki İstanbul'a yeniden kar gelecek mi?