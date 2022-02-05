Fahrettin Koca'dan Fenerbahçe'ye teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Başakşehir müsabakasına, Turkovac yazılı formayla çıkan Fenerbahçe kulübüne teşekkür etti
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Şubat 2022 20:47
Bakan Koca twitter'dan yaptığı açıklamada:Bugünkü maçına Turkovac'lı formayla çıkan Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Covid-19'a karşı sıkı korur. İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız