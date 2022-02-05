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Mahir Ünal: Almanya'da doğalgaz fiyat artışı yüzde 600

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu.Ünal, Yaşanan sıkıntıların milletin de desteğiyle en yakın zamanda çözüme kavuşacağına Türkiye'yi üretim, ihracat, istihdamla büyüteceklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Şubat 2022 22:30
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Mahir Ünal: Almanya'da doğalgaz fiyat artışı yüzde 600

Kurtuluş Haftası etkinliklerine katılmak için Kahramanmaraş'a gelen Ünal, bir fabrikayı ziyaret etti, çalışanlarla yemek yedi.

Burada konuşan Ünal, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin 70 yıllık sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini ifade eden Ünal, AK Parti iktidarının mevcut sıkıntıların da üstesinden gelebileceğini belirtti.

Ünal, yaşanan olumsuzlukları fırsata çevirip iktidar değişikliği yapmak isteyenlerin olduğuna işaret ederek, "Biz milletin talimatıyla gelip milletin talimatıyla gideriz, Allah'ın izniyle 2023'ten sonra, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir yüzyılın başlangıcında çocuklarımızı daha güzel imkanlara kavuşturacağız. Onlar Türkiye'nin ikinci yüzyılına yürüyeceklerdir. Bundan emin olun. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız son derece dikkatli ve hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Yaşanan sıkıntıların milletin de desteğiyle en yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandığını kaydeden Ünal, Almanya'nın güçlü ekonomisine rağmen doğal gazda fiyat artışının yüzde 600'e ulaştığını, Türkiye'de ise doğal gaz maliyetinin 4'te 3'ünü devletin karşıladığını söyledi.

"Türkiye'yi üretim, ihracat, istihdamla büyüteceğiz"

Ünal, AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde devletin topladığı her 100 liralık verginin 86 lirasının faize gittiğini, bugün bu rakamın 13-14 liralara kadar düştüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin artık ihracatla büyüdüğüne işaret eden Ünal, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi üretim, ihracat, istihdamla büyüteceğiz inşallah. Önümüzdeki süreçte daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kendinize güvenin, Türkiye'ye güvenin ve şundan emin olun ki bizler her daim vatandaşımızın yanındayız çünkü bu emaneti sizden aldık. İstiyoruz ki kararı millet versin, söz de karar da millete ait olsun. Birileri gibi uluslararası alanda kapalı kapılar arkasında onunla, bununla konuşularak birtakım ayak oyunları oynanmasın. Emperyalizm sona mı erdi? Küresel güçlerin emperyalist emelleri bitti mi? Emperyalizm sona erdiyse o zaman Amerika'nın Suriye'de ne işi var?

'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' diyenler, bir kere olsun 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var?' dediler mi? 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyenler, bir kere olsun 'Fransa'nın, Rusya'nın, Amerika'nın, Libya'da ne işi var?' dediler mi? Biz mavi vatandaki haklarımızı savunurken AB, bizi yaptırım uygulamakla niye tehdit ediyor? Biz Karabağ'da 30 yıllık Azerbaycanlı kardeşlerimizin esaretini sona erdirirken bir kere olsun bu dış güçler memnun oldu mu? Bizim 50'ye yakın ülkeye savunma sanayi ürünlerimizi satıyor olmamızdan memnunlar mı? Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırmasından bunlar memnun mu? Memnun olmayanlara bakarsanız dış güçlerin kim olduğunu da çok net bir şekilde görebilirsiniz."

Daha sonra beraberindeki Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve kurum temsilcileriyle Türkoğlu ilçesindeki kırsal Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ne geçen Ünal, kar yağışı nedeniyle zarar gören sera sahipleriyle bir araya geldi, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Ünal, Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

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