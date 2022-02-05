Akşener'den 'atama' tepkisi: Bundan öğretmenlerimizin haberi var mı?
Öğretmen atamalarıyla ilgili hükümete tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "İktidarın 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı? Yok. Algı zirvede atama yerde... Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Şubat 2022 22:29
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmen atamalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.
Akşener, #AlgıZirvedeAtamaYerde etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
İktidar, 74 bin öğretmen ataması yaptığını iddia ediyor... Peki ya bu atamalardan; 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı? Yok. Yazıklar olsun!Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız