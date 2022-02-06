FETÖ'cülerden beddua gibi yemin: Aileme bile söylersem kör olayım

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Allah evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun" şeklindeki bedduasının ardından, örgütün yargıya sızmak için "hakim-savcı çalışma evlerinde" sınavlara hazırladığı militanlarına da garip yeminler ettirdiği öğrenildi.

Skandal, 4 defa hakimlik-savcılık sınavına girip itirafçı olan FETÖ'cü E.D.'nin anlattıklarıyla ortaya çıktı. 2013 yılındaki hakimlik-savcılık sınavına FETÖ'nün çalışma evlerinde hazırlandığını söyleyen E.D., sınavdan 1 gün önce başka bir eve götürülüp burada Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirildiğini anlattı:

"Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin edeceğim söylendi. Kadınsal hastalığımdan dolayı el basamayacağımı belirtince, 'Önemli değil' deyip elimi zorla Kur'an-ı Kerim'in üzerine koyup, 'Burada görüp duyacaklarımı eğer aileme bile söylersem kollarım bacaklarım kırılsın. Dilenci olayım. Gözlerim kör olsun. İleride doğacak çocuklarım sakat doğsun. Bütün sevdiklerim gözümün önünde kaza geçirip ölsün' dedirttiler."



TÜM SORULAR ÇIKTI



İtirafçı E.D. yemin ettikten sonra kendisinin büyük bir salona götürülerek duvara dönük sandalyelerden birine oturtulduğunu söyledi.

Hakimlik-savcılık sınavına hazırlanan 20 kişiyle birlikte kendilerine fotokopi halinde sınav kitapçığı dağıtıldığını anlatan E.D., "İçinde 100 soru olan ve doğru şıkların keçeli kalemle işaretlendiği bir kitapçık dağıtıldı. Yarım saat süre verdiler. Kalem-kağıt kullanmak, not almak yasaktı. Soru sormak yasaktı. Salona girerken üzerimiz arandı. 'Tüm soruları doğru cevaplamayın. Bazı soruları yanlış işaretleyin' dediler. 2013'teki sınavda bize gösterilen soruların tamamı eksiksiz çıktı" dedi. E.D.'nin verdiği ifadelerle, FETÖ'nün soru çalarak yargıya sızdığı bir kez daha ispatlandı.

Şahin Şen