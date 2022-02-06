Özer Hurmacı'nın eşinden dayak iddiası! 'Asla susmayacağım'

Mihriban Hurmacı önceki gün eşi tarafından darp edildiğini açıklayarak kanlar içindeki fotoğraflarını paylaştı. Mihriban Hurmacı şunları anlattı:

"Aile yemeği yiyorduk, ben o sırada odaya gittim.

Özer'in telefonuna gelen mesajları gördüm, koşarak yanıma geldi ve elimden telefonu aldı. Sonra bana hakaretler ederek şiddet uyguladı. Kaşım patladı ve ellerim morardı, kendimi zar zor tuvalete kitledim. O sırada beni 'Sakın fotoğraf çekme' diyerek tehdit etti.

Sonra karakola gittim. Asla susmayacağım. Daha önce de kendisi tarafından aldatıldım, şiddet gördüm. Kendisini affettim ama bu affedilecek bir olay değil. Benim 3 tane evladım var. Onların önünde psikolojik, fiziksel ve ekonomik olarak şiddet gördüm."

Mihriban Hurmacı olayın ardından jandarmaya giderek eşinden şikayetçi oldu. Mağdur kadın, eşinin çocuklarını da darp ettiğini söyledi.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıkta ifade veren Özer Hurmacı, eşinin telefonda tanımadığı kızları göstererek "Kim bunlar" diye sorup "Seni bitireceğim" diyerek saldırdığını anlattı. Özer Hurmacı, "Defalarca tekme ve tokat attı. Boynumu çizdi, parmağımı ısırdı ve şu an 3 dikiş var" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST



Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Özer Hurmacı, eşini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

GÖKHAN GÖKDUMAN-ATAKAN IRMAK