TURKOVAC aşısı yarın bir ilde daha uygulanmaya başlayacak
Bolu Valisi Ahmet Ümit, yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren Bolu'da tatbik edilmeye başlanacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 09:52
Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli aşı TURKOVAC'ın hayırlı olmasını dileyerek, "İlk yerli ve milli aşımız TURKOVAC, 7 Şubat'tan itibaren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanacaktır." bilgisini verdi.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Ümit, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 182 ve e-Nabız'dan randevu alınarak aşının güvenle yaptırılabileceğini kaydetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız