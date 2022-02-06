BBP Genel Başkanı Destici'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 06 Şubat 2022 10:26
Kaza, Kırıkkale Hasandede yakınlarında meydana geldi.
Ankara'dan Şarkışla ilçesindeki kongre için yola çıkan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç Kırıkkale Hasandede mevkiinde aniden yola çıkan köpeğe çarptı.
Araçta hasar meydana geldi.
Kazanın ardından Destici kaza yapan araç ile yoluna devam etti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız