Mert'i öldüren şırınga çikolata için 'güvenli değil' raporu

En çok ve en az nüfusun bulunduğu köyler
En çok ve en az nüfusun bulunduğu köyler
Isparta Valiliğinden evinde ölü bulunan kişiyle ilgili açıklama
Isparta Valiliğinden evinde ölü bulunan kişiyle ilgili açıklama
Öğretmenlik Meslek Kanununun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanununun tam metni
Okullarda, yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Okullarda, yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 1 kişi gözaltında
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 1 kişi gözaltında
Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu
Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve müdür serbest, memur tutuklandı
Küçükkuyu Belediye Başkanı ve müdür serbest, memur tutuklandı
Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural
Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural
Isparta'da okullar 5 gün tatil edildi
Isparta'da okullar 5 gün tatil edildi
Karar gazetesi çirkin paylaşımın ardından Özge Kar'ın işine son verdi
Karar gazetesi çirkin paylaşımın ardından Özge Kar'ın işine son verdi
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim açıklaması
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim açıklaması
Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan liderlere teşekkür
Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan liderlere teşekkür
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Meteoroloji gün verdi: Kar geri geliyor
Meteoroloji gün verdi: Kar geri geliyor
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı
Rektörün 'hakkaniyeti' en düşük puanlı dekan kuzeni sınavı kazandı
Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
O belediye işçilere yüzde 40 zam yaptı
O belediye işçilere yüzde 40 zam yaptı
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakan Dönmez: Isparta'da hayatı normalleştireceğiz
Bakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Bakanlar ve liderlerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!
Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor:Yargıtay'dan 'haftalık izin' kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor:Yargıtay'dan 'haftalık izin' kararı
Muharrem İnce ittifaklarda yer almayacaklarını açıkladı
Muharrem İnce ittifaklarda yer almayacaklarını açıkladı
Orman yangınları 'yapay zeka' ile anında tespit edilecek
Orman yangınları 'yapay zeka' ile anında tespit edilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mert'i öldüren şırınga çikolata için 'güvenli değil' raporu

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada Tüketici Hakları Derneği'nin, ürünün güvenli olmadığına ilişkin raporu da dosyaya girdi. Raporda, şırınga şeklindeki çikolatayla ilgili "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan incelemede ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından 'güvenli ürün' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" denildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Şubat 2022 11:17
Yazdır
Mert'i öldüren şırınga çikolata için 'güvenli değil' raporu

Keçiören'de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

'TEKNİK DÜZENLEMELERE GÖRE ÜRÜN GÜVENLİĞİ KABUL EDİLİR'

Dava dosyasına, Mert Yağız Köksal'ın ailesinin avukatları tarafından Tüketici Hakları Derneği'nin söz konusu ürünün güvenli olmadığına ilişkin hazırladığı rapor sunuldu. Raporda, üreticinin piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorunda olduğu vurgulanarak, "Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemelerin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara, bunların da olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alarak değerlendirilir" denildi.

'DOĞRUDAN AĞZA ENJEKTE EDİLMESİ TEHLİKELİ'

Raporda, ürünün ambalajının hem kabını hem de kapağının bir kısmını sardığı, ürünün açılması için öncelikle ambalajın açılması gerektiği ancak yapılan kontrolde ambalajı açmadan da kapağın tırnak ya da diş ile açılabileceğinin anlaşıldığı kaydedildi. Bu durumda ürünü kullanacak bir küçüğün önce ambalajı açmak yerine kapağı ağızla ya da tırnakla çekebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ürünün ambalajının açılması durumunda da kapağının açılması için yine tırnağın ya da dişin kapağa geçirilmesinin gerektiği görülmüştür. Ürünün kapağının huni şeklinde olması nedeniyle kaygan plastikten üretilmiş ürünün kapağın, büyük kısmına tırnak geçirmeden çekilmesiyle açılmasının zor olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle huni şeklinde üretilmiş kapağın çekilme suretiyle açılması durumunda üründen herhangi bir ikinci işlem yapmadan ayrılması imkanı bulunmamaktadır. Ürünün kapağının açılması sonrasında ürüne bağlı kalmasını sağlayan bir mekanizma ya da çevirerek açılmasını sağlayacak bir sistemin bulunmadığı görülmüştür. Kapağı bulunan benzer şekildeki tüp kaplı çikolatalar ya da diş macunlarının kapaklarının çevirerek açma mekanizmasına sahip olduğu ya da açıldığında ürün üzerinde kalmasını sağlayan aparatlarının bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle ürünün kapağının hedef tüketici kitlesince açılması sırasında güvenli olduğundan söz edilemeyecektir."

Bu tespitlerden sonra ürün içindeki çikolatanın arkasında bulunan mekanizmaya bastırılmasının ardından ince ucundan çıkarılarak doğrudan ağza enjekte edilerek tüketilmesinin de tehlikeli olabileceği belirtilip, "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan inceleme neticesinde ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından 'Güvenli Ürün' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" denildi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
17 yıl önceki kadın cinayetinin sanıklarına 19'uncu duruşmada beraat
17 yıl önceki kadın cinayetinin sanıklarına 19'uncu duruşmada beraat
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Sigortalattığı inekler kısır çıktı! Mahkemeden karar 11 yıl sonra çıktı
Sigortalattığı inekler kısır çıktı! Mahkemeden karar 11 yıl sonra çıktı
İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama
İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 1 kişi gözaltında
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 1 kişi gözaltında
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Bu Habere Tepkiniz

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini Cevaplamaya Çalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;
Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

İdarenin hatalı işleminden terfisi geciken komiser yardımcısına Danıştay'dan güzel haber
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar engellilik dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlık sigortalılık sistemine geçmek isteyen kadın memurlar, 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?
Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında ilave zam protokolü imzalandı

Türk-İş ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin arasında kamu işçisi için yüzde 2,5 ek zam protokolü imzalandı.
Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Sebepsiz yere havaya ateş eden polisle ile ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, "meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiçbir neden yokken silah atmak" fiilini işleyen polis memurunun meslekten çıkarılması kararını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

13 başlıkta yeni düzenleme ile öğretmenlere getirilen haklar

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek.Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Performans değerlendirme sistemi ile ilgili emsal karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali için açılan davada son noktayı koydu.
Gönül Dağı 51. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 51. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 12 Şubat 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de...
Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Başka kimse başvurmasın diye tam 8 sertifika şartı arandı

Üniversitelerin sözleşmeli alımlarında yer verdiği niteliksiz sertifikalar kamuya girişte kanayan bir yaraya dönüştü.
Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor!

Meteoroloji uyardı çok kuvvetli kar yağışı geliyor!

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre tüm yurtta sıcaklık düşüyor. Trabzon, Rize başta olmak üzere bazı şehirlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu güneşli ve soğuk bir hava hakim olacak. Peki İstanbul'a yeniden kar gelecek mi?