Konya'da ayağını saman makinesine kaptıran kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ayağını saman balyası makinesine kaptıran kişi, tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 15:01
İlçeye bağlı Ketenli Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Sarıçiğdem (33), çalıştığı sırada ayağını saman balyası makinesine kaptırdı.
Çevredekilerin müdahalesiyle makineden kurtarılan Sarıçiğdem, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Sarıçiğdem, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız