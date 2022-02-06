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Bakan Kurum, "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İller Bankası eliyle belediyelerin "iklim dostu" projelerine 2022 yılı içerisinde 37 milyar lira kaynak aktaracaklarını ve belediyelere çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araç hibe edeceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 15:15
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Kurum, "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu" kapsamında, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların katılımıyla "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temasıyla Antalya Belek'te düzenlenen istişare toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı.

Kurum, konuşmasına Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar dileyerek başladı.

Doğaya dokunurken tutarlı ve tutumlu davranılması, kalkınmaya dair kararlarda etkin ve en verimli yolun tercih edilmesi gerektiğini belirten Kurum, "İşte bunun için bizim kalkınma davamızın pusulası doğadır, ekseni çevremizdir, çevre koruma merkezli yeşil kalkınmadır. Bir yandan doğanın sahip olduğu tüm güzellikleriyle muhafazası, diğer yandan ise doğayla dost bir büyümedir. Bugün geldiğimiz noktada bütün dünyamız ve ülkemiz yeni bir eşiktedir. Bu eşiği aşmak yani iklim değişikliğinin tehdit ettiği dünyamızın geleceğini kurtarmak için yeşil kalkınma devrimi tek çıkar yol olarak karşımızda durmaktadır." diye konuştu.

Kalkınma hedeflerini vahşi bir ekonomi anlayışıyla değil, milletin ve doğanın refahını sağlayacak yeşil kalkınma prensipleriyle sürdüreceklerine dikkati çeken Kurum, titiz bir çalışmanın ve ortak aklın ürünü olan sonuç bildirgesinde ilan edecekleri kararların "Yeşil kalkınma devriminin lider ülkesi Türkiye" hedefine katkı sağlamasını temenni etti.

- 81 ile afet erken uyarı sistemleri kurulacak

Daha sonra Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi'ni okuyan Kurum, 11 maddeden oluşan bildirgenin ilk maddesini şöyle açıkladı:

"İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sera gazı azaltım, uyum faaliyetleri, yasal düzenleme ve afet önleme çalışmalarımıza öncelik vereceğiz. Son yıllarda yaşadığımız afetler, ülkemizde yaşanan sel, fırtına, taşkın ve yangınlar derinden etkileyen bir afet süreci yaşattı. canlarımızı kaybettik, şehirlerimiz zarar gördü. İklim değişikliğiyle mücadelemize hizmet edecek, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu çalışmalardan biri olan İklim Kanunu'na altlık oluşturacak çalışmalarımızı inşallah 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Bu çerçevede aslında 2053 vizyonu ile birlikte İklim Kanunu'yla tüm sektörleri ilgilendiren çalışmaları yapacağız."

Yine aynı hedeflerle ülkenin daha temiz bir dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanını da bu yıl bitmeden güncelleyeceklerini belirten Kurum, "İklim kriziyle etkin mücadele için geliştireceğimiz Türkiye Ulusal İklim Portalı'yla 81 ilimizin tamamında, tüm doğal alanlar ve şehir merkezlerinde iklim uyarı sistemleri kuracağız. Bu sistemle olası afet alanlarına yakın yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacağız." dedi.

- Şehirlerin yeşil finansman imkanları artırılacak

Sonuç bildirgesinin ikinci maddesini, "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şehirlerimize yeşil finansman imkanlarını artıracağız." diye açıklayan Kurum, bu kapsamda yapılacakları şöyle anlattı:

"İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle 'iklim dostu' projelere 2022 yılı içerisinde 37 milyar lira kaynak aktaracağız. Emlak Katılım Bankamızla vereceğimiz güçlü bir maddi destekle de çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasını sağlamak için gerek yerel yönetimlerimizi gerekse vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. Belediyelerimize çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz, yine bu noktada belediyelerimize, yerel yönetimlerimize finansman desteği vereceğiz."

- Kirletenden elde edilen gelir, temiz üretim yapan sanayiye teşvik olacak

Kurum, Hava Emisyon Yönetim Portalı kapsamında 8 bin sanayi tesisinin 20 bin bacasının kayıt altına alınıp, izlendiğini belirterek, "Bu sistemle kirletenden elde edilen gelirleri, kuracağımız Emisyon Ticaret Sisteminin de altlığı olacaktır. Elde edilen gelirleri temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi tesislerine teşvik olarak vereceğiz." dedi.

Tarımda ve enerjide yeşil kalkınma adına yapılacak yatırımları da açıklayan Kurum, "Tarımda ve enerjide yeşil kalkınma adına yeşil alan üreten, sürdürülebilir tarım yapan vatandaşlarımız ve temiz enerji yatırımı planlayan yatırımcılarımız için 50 milyon metrekare hazine taşınmazıyla sektörlerimizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yeşil yatırımcıyı desteklemek adına yerli ve milli akıllı şehir ürünlerini, ulusal ve uluslararası alıcılarla buluşturan "Akıllı Şehir Dijital Expo" buluşmasını da gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, "akıllı ürün pazarı" olarak nitelendirecekleri "Dijital Expo"yu 365 gün çalıştıracaklarını ve yeşil yatırımcıların iş yapmasını ve kazanmasını sağlamış olacaklarını söyledi.

Kurum, Yenilenebilir Enerji Yatırım Portalı'nı da bu yıl içerisinde tamamlayacaklarını duyurdu.

- Depozito Yönetim Sistemi 81 il ve 972 ilçede yaygınlaştırılacak

Sonuç bildirgesinin üçüncü maddesini, "Dönüşümü ve tasarrufu esas alan tüm sektörlerimizde yeniden kullanımı hakim kılacak döngüsel ekonomi modeline geçeceğiz." diye açıklayan Kurum, Döngüsel Ekonomi Ulusal Eylem Planını 2021'de çalıştıklarını ve bu yıl içerisinde çalışmayı paylaşacaklarını söyledi.

Kurum, tekstilden plastiğe, inşaattan imalat sanayisine kadar onlarca farklı sektörde analizleri tamamlayacaklarını, döngüsel ekonomi eylemlerini titizlikle gerçekleştireceklerini söyledi.

Döngüsel Ekonomi Modelinin olmazsa olmazının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi" olduğuna dikkati çeken Kurum, "Sıfır atık uygulamalarının tüm sektörlerde yaygınlaşması için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Böylelikle Sıfır Atık kapsamında yüzde 22,4'e ulaştırdığımız geri kazanım oranımızı 2022'de yüzde 30'a, 2023'te yüzde 35'e çıkaracağız. 2035 yılı için hedeflediğimiz yüzde 60 geri kazanım oranıyla, ekonomimize 90 milyar lira katkı sağlayacak, 200 bin kardeşimize yeni istihdam alanı oluşturmuş olacağız." dedi.

Döngüsel ekonomi ve Sıfır Atık Hareketi'nin bir diğer uygulaması olan ve bu yıl Kızılcahamam'da pilot çalışmasını başlattıkları, yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştirilen Depozito Yönetim Sistemi'ni 81 il ve 972 ilçede yaygınlaştıracaklarına dikkati çeken Kurum, "Vatandaşımızın sisteme tam desteğini aldığımızda ülkemizde İstanbul'un yıllık enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u kadar enerji tasarrufu, Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin iki katı petrolden tasarruf elde etmiş olacağız. Yine bu eylem planı kapsamında, tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltıyoruz. Plastik atıkların geri dönüştürülmesi için geliştirdiğimiz yeni eylemleri kararlılıkla hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Atık su arıtma tesisleri, biyorafineri tesislerine dönüştürülecek

Atık su arıtma tesislerini, gelir getiren ekonomik bir kaynağa dönüştürecek adımlar atacaklarını da vurgulayan Kurum, "Atık su arıtma tesislerimizi, bir yeşil teknoloji ürünü olan biyorafineri tesislerine dönüştüreceğiz. Böylece işletme maliyetlerimizi büyük oranda düşürecek, atık suyun yeniden kullanımını da artırmış olacağız. Bunlarla da yetinmeyip, atık sudan hidrolik enerji, arıtma çamurundan biyogaz elde edeceğiz ve vatandaşımızın hizmetine vereceğiz." bilgisini paylaştı.

- Çevre Etiketi Sistemi, 2023'te 12 sektöre çıkarılacak

Kurum, sonuç bildirgesinin dördüncü maddesini ise şöyle açıkladı:

"Çevre etiketi sistemini yaygınlaştıracak, çevre dostu ürün ve hizmet sektörlerinde rekabet gücümüzü artıracağız. Yeşil kalkınmanın bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede geliştireceğimiz teknolojilerle birlikte dünyada söz sahibi bir ülke olma yolunda çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda seramik, tekstil, temizlik kağıdı, bulaşık deterjanı, turistik konaklama tesisleri, kozmetik ve cam gibi 7 ürün ve hizmet kolunda yürüttüğümüz Çevre Etiketi Sistemi'ni, 2023 yılında 12 sektöre çıkaracak ve çevre dostu sanayilerimizin rekabet gücünü artıracağız."

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