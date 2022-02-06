Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi deprem büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. AFAD'dan gelen bilgiye göre Yalova'da saat 15.07'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Şubat 2022 15:24
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gemlik Körfezi'nde saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Yalova'nın Armutlu ilçesinin 3,59 kilometre açıklarında gerçekleşti.
Depremin derinliği 7,04 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi deprem büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
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#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 6, 2022
KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) https://t.co/eLYDniwIAh
06.02.2022, 15:07:52 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 2.8 km#Kandilli