Samsun'da "Onur Anıtı'na Sahip Çıkıyoruz" etkinliği

Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı düzenlenmesine tepki gösteren siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların anıt önünde nöbeti sürüyor.

Onur Anıtı'na Sahip Çıkıyoruz etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, Memleket Partisi ve Adalet Partisi üyeleri, Samsunspor Taraftarlar Grubu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklaması okuyan Özlem Kanoğlu, "Bir tezgah peşinde koşanlar, ülkemizde dönem dönem olağanüstü durumlar oluşması için çaba sarf edenler bilmeli ki bizler aynı vatan toprağında, aynı bayrak altında farklı düşünceleri ve inançları birbirimize saygı çerçevesinde yaşamaya devam edeceğiz. Hangi provokasyon olursa olsun, yine birlikteyiz ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından etkinlik sona erdi.