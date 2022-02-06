Cem Yılmaz: Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli
Sosyal medyada hayal pahalılığını eleştiren komedyen Cem Yılmaz bu durumdan şikayetçi olmayanın ya hırsız ya da deli olduğunu söyledi.
Eklenme : 06 Şubat 2022 16:40
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye'deki ekonomik durum ve gelen zamlarla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor!! Bir çok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız