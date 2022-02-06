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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan müjde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkent Kulisi programında Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Eklenme : 06 Şubat 2022 17:32
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DOĞALGAZ YARDIMI

Doğalgaz ve kömür destekleri biz ısınma destekleri başlığında değerlendiriyoruz. Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğalgaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğalgaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğalgazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.

Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.

"SOSYAL DEVLETİN GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Sadece bu dönemle alakalı değil, biz AK Parti iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlet dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır.

Engelliler, engelliğin dezavantajı vardır zaten, dolayısıyla biz onun çevreye uyumunu sağlaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyoruz. Eğer bir bakım gerekiyorsa onu destekliyoruz. Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.

"ANAOKULU DESTEĞİ BAŞVURULARI YAKINDA BAŞLIYOR"

Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız. Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz.

450 MİLYON LİRALIK EK KAYNAK

Bizim sosyal yardım kullanıcısı gruplarımızın kendi içinde çok farklı segmentleri var. Bir kısmı ısınma desteği, bir kısmı eğitim yardımı gibi. Biz şuanda şunu yapıyoruz. Özellikle sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa bunları tespit edip, bunların değerlendirilmesini sağlıyoruz.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT OLANLARIN YAKINLARA FON

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 13 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan bir kararla doğrudan Cumhurbaşkanımız tarafından kuruldu. 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda 310 milyon lira toplamışız. İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası düzenlenen kampanyada 52 milyon lira toplamışız. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olan askeri personel için 2 milyon lira kampanyada toplanmış. Bunların her birisi şartlı bağıştır. Vakıfta şartlı bağış şudur; bağışlanan miktarı sadece bağışlanma amacına kullanabilirsiniz. Yani 310 milyon lirayı 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler dışında kimseye kullanma şansım yok. Bu paraların hesaplarını bile ayrı ayrı tutuyoruz. Ödemelerini ayrı ayrı yapıyoruz. Dolayısıyla toplam 364 milyon 308 bin 289 TL toplanan bağış vakfa aktarıldı. Şubat 2022 itibarıyla hak sahiplerine toplam 94 milyon 566 bin lira destek ödemesi vakıf tarafından yapıldı. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz desteklemek için aylık 1.500 lira ödüyoruz. Bugün itibarıyla Vakfın banka hesaplarında toplam 382 milyon 157 bin 147 lira var.

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