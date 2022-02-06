Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı

Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

'Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in mesajına sosyal medya hesabından teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum."