Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulisi Aakr'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 18:34
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız