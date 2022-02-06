Maltepe'de eşini silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
İstanbul'un Maltepe ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Şubat 2022 19:25
Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Canay Sokak'ta yaşayan Ö.T, henüz belirlenemeyen nedenle önce silahla eşi C.T'ye ateş etti, sonra da intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ö.T. İle C.T'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız