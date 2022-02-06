Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Test sonucum pozitif çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Şubat 2022 20:28
Kişisel hesabından açıklama yapan Karalar, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız