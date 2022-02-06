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İğne yaptığı kadının fotoğraflarını çekti: Savcılık tutuklama istedi, hakimlik serbest bıraktı!

İğne yaptığı kadının fotoğraflarını çeken Taha E.O hakkında, savcılık tutuklama istedi, hakimlik serbest bıraktı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Şubat 2022 21:42
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İğne yaptığı kadının fotoğraflarını çekti: Savcılık tutuklama istedi, hakimlik serbest bıraktı!

Olay 3 Şubat günü Tuzla'da bulunan özel bir klinikte meydana geldi. Emniyete götürülen şüpheli Taha E.O., annesinin kliniğine gelen 19 yaşındaki genç kadına tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Tarafların emniyette verdiği ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Taha E.O. annesine ait olan klinikte bulunuyordu. İğne tedavisi gören 19 yaşındaki kadın, saat 21.00 sıralarında kliniğe gelince Taha E.O., genç kadına iğne yapabileceğini söyledi. Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.

FAYANS YANSIMASINDAN ANLADI

Genç kadınla birlikte hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından hemşire olarak çalıştığını düşündüğü kişinin sevgilisinin özel fotoğraflarını çektiğini gördü. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine şüpheli Taha E.O. gözaltına alındı.

FOTOĞRAF ÇEKTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Taha E.O. emniyetteki ifadesinde "Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim" şeklinde konuştu. Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul etti.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinden sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

HAKİMLİK SERBEST BIRAKTI

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın ise şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

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