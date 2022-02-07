Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Salı gününden itibaren değişiyor
Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre salı günü hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Artmaya devam edecek olan hava sıcaklıklarını, Salı günü kuzeybatı kesimlerde, Çarşamba günü iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 70 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 15°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 13°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 4°C, 16°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 7°C
Az bulutlu
DENİZLİ 3°C, 13°C
Az bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA 2°C, 15°C
Az bulutlu parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA 7°C, 17°C
Az bulutlu parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 3°C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA -4°C, 6°C
Az bulutlu parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -6°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -7°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT -4°C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -14°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
MUŞ -14°C, -2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutluMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız