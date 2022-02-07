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3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağını ifade etmişti.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 07 Şubat 2022 10:35
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3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü bugünkü yazısında 3600 ek göstergenin yapılan çalışmalar doğrultusunda ne zaman yürürlüğe gireceğinin kesinleştiğini açıkladı.

Ünlü yazısında:

Ayrıca, idarecilerin de emeklilik ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağı açıklanmıştı. Gelinen noktada bu işin çok boyutlu ve çok kapsamlı bir çalışmayı gerektirdiği ortaya çıktığı için süreç ister istemez uzamıştı. Ancak Meclis'te kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte 3600 ek göstergenin 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği netleşti. Bu yazımızda konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

3600 ek göstergenin ipuçları Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda
7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'te 03.02.2022 tarihinde kabul edildi. Bu kanunun 8 ve 11'inci maddesi ile 3600 ek göstergenin detayları ile ne zaman yürürlüğe gireceğinin ipuçlarına yer verilmiştir. Yani öğretmenlere verilen 3600 ek gösterge ile diğer ödemeler 15.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu düzenlemenin 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle diğer meslek grupları için öngörülen ve taahhüt edilen 3600 ek göstergenin de 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceğini söylemek kehanet olmayacaktır. Çünkü 3600 ek gösterge öğretmenlerin yanında polis, hemşire ve din görevlilerine de verilecekti. Hatta sonraki açıklamalarda kapsamın daha da genişleyeceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede daha önceki yazılarımızda 3600 ek göstergenin sadece tek bir gruba verilmesinin sorun oluşturacağını belirtmiştik. Bu yazımızda; "Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'nin 8'inci maddesinde, 1. derece kadroda görev yapan veya emekli olan öğretmenlere 3600 ek gösterge verileceğine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Daha önceki yazılarımızda 3600 ek göstergenin görev maaşına ve emekli maaşına ne kadar yansıyacağını, en büyük etkinin ise öğretmenlerinin emekli maaşlarına yansıyacağını örneklerle açıklamıştık.

Yıllardır birçok meslek mensubu açısından 3600 ek gösterge gündemde olduğu için 3600 ek gösterge düzenlemesinin sadece öğretmenlere yönelik çıkarılmasının başka sıkıntılara yol açacağı için 3600 ek göstergenin müstakil bir kanunla düzenleneceğini, bu nedenle de büyük olasılıkla bu tekliften çıkarılacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kanun hazırlama tekniği açısından birçok meslek grubunu ilgilendiren düzenlemelerin bu şekilde Meclis'e sunulması doğru değildir." ifadesini kullanmıştık.

Nitekim kabul edilen düzenleme ile öğretmenler için 3600 ek gösterge 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bunun anlamı diğer diğer meslek grupları için de 3600 ek göstergenin 15.01.2023 tarihine kadar yürürlüğe sokulacağı ve başka detayların da kanunda yer alacağı anlamına gelmektedir. Çünkü 5510 sayılı Kanun'a tabi öğretmenler için 3600 ek göstergenin çok büyük getirisi olmayacağını daha önceki yazılarımızda örnekleriyle açıklamıştır.

Başöğretmen ve uzman öğretmenlik düzenlemesi de 2023'te yürürlüğe girecek
Meclis'te kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 11'inci maddesine göre başöğretmen ve uzman öğretmenlerin Eğitim, Öğretim Tazminatı'nı arttıran düzenleme de 3600 ek gösterge artışı gibi 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Getirilen düzenlemeye göre başöğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 40'dan % 120 oranına yükseltiliyor. Bunun maaş karşılığı 2022 yılının Ocak ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre 9500*0,235445*%80 = 1.789 TL'dir. Ancak bu tutar tavan olarak uygulanacak tutardır. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Uzman öğretmenler için ilave eğitim, öğretim tazminatı oranı % 20'den % 60 oranına yükseltiliyor. Bu artışın 2022 yılının Ocak ayı için geçerli olan maaş katsayısına göre parasal karşılığı 9500*0,235445*%40 = 894,69 TL'dir.

Hem başöğretmenler hem de uzman öğretmenler için belirlenen ilave eğitim, öğretim tazminatı oranları tavan oranlar olup bunun altında da belirlenebilecektir. Ayrıca bu düzenleme 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için katsayı artışı nedeniyle ödenecek tutar daha fazla olacaktır. Şimdiden öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Hem işe giriş hem de GYS'de sözlü sınav notunun oranı yeniden gözden geçirilmelidir
Son zamanlarda bazı kamu kurumları sözlü sınavlarda yüz tam puan vererek zımnen yazılı puanları esas almaya başlamıştır. Elbette sözlü sınavların liyakatin ortaya çıkarılmasında önemli bir etkisi vardır. Ancak gelinen noktada sözlü sınavlar bırakın liyakati ortaya çıkarmayı liyakati yerle bir etmeye başlamışsa ortada üzerinde düşünülmesi gereken bir durum var demektir.

Bu çerçevede bir okuyucumuz bir e-maille bir öneride bulunmuştur. Bu öneride şu ifadelere yer vermiştir: "Kamuda çalışan memurlar için mevzuatta belirtilen liyakat ve kariyer ilkelerine dayalı görevde yükselme sınavı yapılmaktadır.

KAPAT [X]

Lakin son yıllarda kamuoyunda sözlü mülakat kısmının gerekliliği tartışılmaya başlanmıştır. Yazılı sınavda 95, 98, 100 puan alanlar bile 50, 60 gibi sözlü puan verilerek elenmektedirler. Bilakis düşük puan alanlarda tam tersi şekilde sözlü sınav notu yüksek verilerek asil olarak kazanmaktadırlar.

Buna rağmen son yıllarda bir çok üniversite GYS'de tüm adaylara sözlü sınav notu olarak 100 puan vererek yazılı sınav sıralamasını değiştirmemektedir. Sözlü mülakat kısmını bir nevi egale etmektedirler. Kamu kurumlarında geniş kapsamlı bir yönetmelik değişikliği ile çarpık uygulamaya bir düzen getirilebilir.

Kamuda çalışan memurların herhangi bir kötü iltisakı olduğunda emniyet araştırması, arşiv araştırması ile kolaylıkla ortaya çıkmaktadır. Sözlü sınav KALDIRILMASA bile bazı kurumların yönetmeliklerinde olduğu gibi yazılı sınav etkisi %80 ve yukarı olarak belirlenip sözlü sınav etkisi %20 ve daha aşağı belirlenerek sorun büyük oranda çözülebilir. Bunun için de genel yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle tüm kurumlara şamil kılınabilir. Böyle bir değişikliğin tüm kamu kurumlarında uygulanması kamuda bütünlük ve hakkaniyet açısından daha uygun olacaktır."

Okuyucumuz sadece görevde yükselmelerde yaşanan sorundan bahsetmiş. Ancak görevde yükselmeler dışında işe girişlerdeki sözlü sınavlarda da çok büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle hem işe girişteki sözlü sınav notlarının hem de görevde yükselme sınav notlarının nihai sınav notunu belirleme oranı % 20'nin altına düşürülmelidir. Yoksa sınav notu liyakati belirlemeden ziyade başka amaçlara hizmet edecektir. Kamu görevlerine girişlerde uygulanan sözlü sınav sorununa neşter atılmazsa ilerleyen süreçte çok büyük sorunlarla karşılaşacağımızı şimdiden söylemek kehanet olmayacaktır. Ümitle yapılacak düzenlemeyi bekliyoruz.

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