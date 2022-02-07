Köyleri terk ediyoruz: Kimse kalmadı

Yaklaşık 85 milyona dayanan Türkiye nüfusunun sadece yüzde 6,8'i köylerde yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus Verileri'ne bakıldığında, Türkiye'nin nüfusu 2021'de bir önceki yıla kıyasla 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiyi bulurken, il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 78 milyon 908 bin 631 oldu.

KÖY NÜFUSU %2 AZALDI

Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020'de yüzde 93 iken 2021'de yüzde 93,2'ye çıktı. 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü. Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2 azalışla 5 milyon 771 bin 642 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2020 itibarıyla 5 milyon 878 bin 321 düzeyindeydi.

EN AZ KİŞİ TUNCELİ'DE

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,7'sini barındıran İstanbul olurken, en az olduğu şehir ise 39 bin 130 ile Ardahan olarak belirlendi. Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 290 bin 344 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir 28 bin 499 kişi ile Tunceli oldu.

DİRSEKLİ EN KALABALIK KÖY

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişini ikamet ettiği köy sayısı 70 olarak belirlenirken, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 574 olarak kayıtlara geçti. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Dirsekli köyü, 6 bin 90 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti. Burayı, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü köyü 6 bin 40 kişi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Altınsu köyü 4 bin 984 kişi, Uşak'ın Merkez ilçesindeki Mende köyü 4 bin 580 kişi ve Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Doğansu köyü 4 bin 492 kişiyle takip etti.

1 kişinin ikamet ettiği Bitlis'in merkez ilçesindeki Kayalıbağ köyünü, 2 kişi ile Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Başak köyü takip etti. Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Elmaçukuru ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Çattepe köyleri 3'er kişiyle en az nüfusa sahip köyler oldu.

DOĞU'DAN GÖÇ VAR

Nüfus verilerine göre, Doğu Anadolu'nun nüfusu 23 bin 506 kişi azalarak 6 milyon 38 bin 331 oldu. Bölgede Ağrı, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van ve Ardahan'ın nüfusu azalırken, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Malatya Tunceli ve Iğdır'da yaşayanların sayısı arttı. Bölgede 27 bin 675 yabancı nüfus bulunuyor.