3 Kamu kurumu 134 personel almak için ilana çıktı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Şubat 2022 08:00
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 33 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel 33 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız
Selçuk Üniversitesi 61 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Selçuk Üniversitesi 61 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 23 şubat 2022
Selçuk Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
Afyon Sağlık Bilimleri ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız