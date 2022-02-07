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2 Haftalık tatil sona erdi... 18 milyon öğrenci ders başı yapıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 08:12
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2 Haftalık tatil sona erdi... 18 milyon öğrenci ders başı yapıyor

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk derslerine girecek. Bu kapsamda öğrenciler, bugün okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) ilk kez bu yılki yarıyıl tatilinde uyguladı.

Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİM AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Bakan Özer, NTV canlı yayınında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Özer, "Okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz" dedi.

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