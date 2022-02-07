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'Kafamda kurşunla mı geleyim' diyen Hasret öğretmen korumaya alındı

IĞDIR'da dini nikahlı birlikte yaşadığı kişi tarafından ölümle tehdit edilen öğretmen Hasret Kesip'le ilgili flaş gelişme. Haberler üzerine Hasret öğretmen, kadın sığınma evine yerleştirildi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 07 Şubat 2022 08:17
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'Kafamda kurşunla mı geleyim' diyen Hasret öğretmen korumaya alındı

Iğdır'da yaşayan öğretmen Hasret Kesip, dini nikahlı kocasından gördüğü şiddet dolayısı ile evi terk ederek ailesinin yanında yaşamaya başladı. İddiaya göre takıntılı eski dini nikahlı kocası tarafından sürekli ölüm tehditleri alan 24 yaşındaki Kesip, defalarca emniyete şikayetçi olmasına rağmen savcılık kararı ile her defasında serbest bırakılmasına isyan ederek şunları söylemişti;

'Tutuklanması için kafamda kurşunla mı gelmem lazım'

"Serbest bırakıldıktan sonra defalarca başka bir numaradan aradı, ben cevap vermedim. Biliyorum yine gelecek, yatağımda titriyorum. Savcıya gidip, 'tutuklanması için kafamda kurşunla mı gelmem lazım' dedim. Yeterli delil olursa tutuklayabileceklerini söyledi. Vali yardımcısıyla da görüştüm."

Beni öldürünce mi tutuklayacaklar?

"Tutanaklarla her şey var. Daha ne gerekiyor? Yine tehdit mesajları geliyor. 'Senin kafanı koparacağım', 'seni öldürmem gider babanı öldürürüm' ya da 'baban veya kardeşin beni öldürür, ben mezara onlar hapse girer, sen de bu kez baba ve kardeş acısı çekersin' diye mesajlar geliyor. Ben güvende değilim. Beni öldürünce mi tutuklayacaklar."

Sığınma evine yerleştirildi

Hasret Öğretmen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan haber sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, genç öğretmen ile iletişime geçti.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aile ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü' ne teslim edilen Kesip, yapılan mesleki çalışmanın ardından Kadın Konukevi ne yerleştirildi.

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