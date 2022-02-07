Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor?

TSK'da görev yapan astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, emekli aylığına hak kazanabilmek için gerekli yaş ve hizmet süresi şartlarını tamamlamak suretiyle emekliye ayrıldıklarında, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Buna göre 30 yıl hizmeti olan astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların 01.01.2022 tarihinden itibaren alacakları emekli maaş ve ikramiyelerini açıklıyoruz.

Unvanlar Derece/Kademe Hizmet yılı Emekli maaşı Emekli ikramiyesi Astsubay 1/4 30 6.861,42 247.407 Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş 1/4 30 5.627,33 202.908

Tablodaki rakamlara, kadrosuzluk tazminatı ödemeleri ile emekli olduktan sonra sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan TSK personeline yapılan 100 TL tutarındaki ödeme dahil edilmemiştir.

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