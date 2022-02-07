İzmir'de müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın öldü
İzmir'in Kiraz ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 08:27
Haliller Mahallesi'nde Feriştah Yılmaz'ın (94) yalnız yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız