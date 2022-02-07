Şirketlerden kur korumalı TL'ye hücum! 300 milyar TL'ye ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilgi her geçen gün artıyor. Başlangıçta sadece bireysel yatırımcı için getirilen daha sonra şirketleri ve yurtdışındaki Türk vatandaşları da kapsayan kur korumalı mevduatların büyüklüğü 300 milyar liraya ulaştı.

Yabancı haber ajanslarının şirketlerin ilgi göstermeyeceğine yönelik haberlerinin de son açıklanan rakamlarla gerçeği yansımadığı ortaya çıktı. Kur korumalı mevduata getirilen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı son dönemde şirketlerin sisteme ilgisini pekiştirdi.

7 MİLYAR TL VERGİ AVANTAJI

4 Şubat itibarıyla 300 milyar liraya ulaşan kur korumalı TL mevduat hesaplarının yaklaşık 65 milyar lirası şirketlerin katılımından oluştu.

Kur korumalı TL mevduat hesabına geçişin şu ana kadar şirketlere sağladığı avantaj yaklaşık 7 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edildi.

DÖVİZ HESAPLARI ÇÖZÜLÜYOR

Kur korumalı TL mevduat hesabı uygulaması, sistemdeki dolarizasyonun hızla azalmasını sağladı. 22 Aralık 2021'de 261.6 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 1 Şubat 2022'de 13.7 milyar dolar azalarak 247.9 milyar dolarla 27 Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Şirketlerin döviz hesapları 8.7 milyar dolar azalarak 89.2 milyar dolara, bireysel döviz hesapları ise 5 milyar dolar azalarak 158.7 milyar dolara indi.

BORSA ŞİRKETLERİ KATILIYOR

Kur korumalı TL mevduat hesaplarına son dönemde borsadaki şirketlerin de ilgisinin arttığı gözleniyor. Naturel Yenilebilir Enerji ve bağlı ortaklıkları yatırım ve kısa vadeli nakit akışlarını göz önünde bulundurarak kur korumalı TL mevduat programına katıldı. 6 ay vadeli yüzde 21.74 ağırlıklı ortalama oranı 650.1 milyon liralık hesap açılarak, 68 milyon lira tutarında kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağladı.

Koza Altın sisteme 6 ay vadeli 831.3 milyon TL ile katılıp 87 milyon liralık vergi avantajı, Gediz Ambalaj 31.3 milyon lira ile katılıp 3.2 milyon liralık vergi avantajı, Acıselsan 8.6 milyon lira ile katılıp 507 bin liralık vergi avantajı elde ettiğini açıkladı.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU