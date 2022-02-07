Bakan Nebati kolları sıvadı! Türkiye modeline küresel tanıtım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini dünyaya anlatmak için kolları sıvadı. Bakan Nebati, yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatma amacıyla bugün Londra'ya gidiyor. Bakan Nebati, iki günlük program kapsamında uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar, girişim sermayesi yöneticileri, iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Nebati, yatırımcılara izlenen politikalardan geri dönüşün olmayacağı ve takvimde faiz artırımının bulunmadığı mesajını verecek.

AVRUPA, KÖRFEZ, DOĞU ASYA TURU

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, ekonomide Türkiye modelini anlatmak amacıyla başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu. Bakan Nebati daha sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek, Bahreyn ve Londra'yı yeniden ziyaret edecek. Bakan Nebati baharda da Japonya, Çin, Singapur'a giderek Avrupa, Körfez, Doğu Asya turunu tamamlamayı planlıyor. Londra programı iki gün sürecek, yatırımcılarla yarın iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

YATIRIMCILARA AVANTAJLARI ANLATACAK

Yarın gerçekleştirilecek iki toplantıda Londra Türkiye Büyükelçiliği'nin bulunduğu büyükelçi yerleşkesi olarak kullanılan binada gerçekleştirilecek. Türk ekonomisinin yatırımcılar için avantajlarının neler olduğunu paylaşacak. Ziyaretin amaçları arasında düşük faiz, yüksek üretim hacmi ve istihdam, düşük cari açık hedefli yeni ekonomi modelinin tanıtımı yer alıyor. Yatırımcılara ekonomide yol haritasının nasıl şekilleneceği anlatılacak. Yeni ekonomi programı kapsamında devreye giren adımların sonuçlarının neler olduğu gösterilecek.

"TAKVİMDE FAİZ ARTIRIMI YOK"

Bakan Nebati, Londra ziyaretiyle ilgili Japon gazetesine yaptığı açıklamada "(Yatırımcılara) izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız" dedi. Bakan Nebati yurt içinde pek çok ekonomist, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldi. Tüm bu gelişmelerde hem yeni ekonomi programı paylaşıldı, hem de iş dünyası bu programa nasıl bakıyor görüşler toplandı.

KUR KORUMALI HESAP 300 MİLYARI GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2 Şubat itibariyle kur korumalı hesaplardaki tutarın 300 milyar liraya yükseldiğini belirterek, "119 milyar lira Merkez Bankası destekli 162 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 60 milyar lira tüzel şirketlerden geldi" dedi.

Salgın süreci sonrasında tüm dünya genelinde ciddi fiyat artışları olduğuna dikkat çeken Gürcan, "Dünya genelinde emtia fiyatlarında çok önemli artışlar meydana geldi. Bu artışlar sanayicimizin üretim maliyetlerini artırdı. 2022 Ocak ayı itibarıyla yüzde 48.7'lik enflasyonumuz var. İnşallah Nisan ayından itibaren enflasyonda bir düşüş ivmesi bekleniyor" dedi.

HAZAL ATEŞ