Eşini, çocuğunun yanında öldüren Mustafa Yüksel'e mahkemeden çifte indirim

Halime Yüksel (21), 16 yaşında görücü usulüyle Mustafa Yüksel'le evlendirildi. Yozgat Şefaatli'de yaşayan çiftin 2 çocukları oldu. Halime Yüksel, 14 Ağustos 2020 sabahı yan evlerinde oturan kayınvalidesinin evinde 4 yaşındaki oğlu ve eşi Mustafa Yüksel'le kahvaltı yaptıktan sonra evde uyuyan 3 yaşındaki kızına bakmaya gitti. Halime Yüksel, evde kızının yanında karın bölgesine aldığı tek kurşunla hayatını kaybetti. Mustafa Yüksel eşinin çocuklarla çok fazla ilgilenmediğini ve telefonunu elinden bırakmadığını söyledikten sonra eşinin intihar ettiğini söyledi. Mustafa Yüksel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yüksel, ölen eşinin Şanlıurfa'daki cenazesine de gitmedi.

Halime Yüksel'in intihar ettiğine inanmayan ailesi, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak olayın araştırılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu soruşturma dosyasına gönderdiği raporda, Halime Yüksel'in 'uzak atış mesafesi'nden vurulduğunu bildirdi. Kıyafetlerinde de barut izine rastlanan Mustafa Yüksel yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Halime Yüksel'in sosyal medyayı kullanırken tanıştığı erkeklerle konuştuğu, bunun eşi tarafından bilindiği, olay anında da aralarında çıkan tartışma sonucu Mustafa Yüksel'in eşini vurduğu belirtildi. Yüksel'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul'un haberine göre, Mustafa Yüksel, Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, eşinin sosyal medya hesapları olduğunu ancak bir erkekle görüşüp görüşmediğini bilmediğini, eşine silah kullanmayı kendisinin öğrettiğini ve eşinin intihar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti sanığa 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet 'haksız tahrik indirimi' uyguladığı cezayı 20 yıl hapse çevirdi. Heyet son olarak 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi' lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi.

Mahkeme kararının gerekçesinde evde yalnız intihar edecek birisinin uyuyan çocuğunun yanında kapıyı kilitleyerek intihar etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını söyledi. Mahkeme gerekçeli kararında maktulün sanığı aldatması, sosyal medyayı aktif kullanması, evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesi değerlendirildiğinde sanığın maktulün sadakatsiz davranışlarının kendisinde meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında suçu işlediği belirtilerek 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına karar verildiği anlatıldı.

Avukat Fatma Gül Bal, karara itiraz edeceklerini belirterek şunları söyledi: "Halime 16 yaşında evlendirilmiş ve küçücük kızının gözü önünde eşi tarafından öldürülmüş bir kız çocuğu. Başkasına, cinayetten 8 ay önce fotoğraf attığı iddia ediliyor, bu doğru değil ama doğru dahi olsa tahrik unsuru olmaz çünkü üzerinden 8 ay geçmiş. Kararı veren mahkeme heyeti kadınlardan oluşuyor, savcı bile kadın. Sanığın geleceği üzerindeki etkisini düşünüp iyi hal indirimi yaptı heyet. Halime'nin toplum tarafından defalarca kurban edildiğini düşünüyorum. Bu karar toplum vicdanını yaraladı."