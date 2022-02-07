Eşini, çocuğunun yanında öldüren Mustafa Yüksel'e mahkemeden çifte indirim

Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Memur-Sen Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı
Memur-Sen Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor?
Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor?
3 Kamu kurumu 134 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 134 personel almak için ilana çıktı
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Salı gününden itibaren değişiyor
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Salı gününden itibaren değişiyor
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekler
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' sözü mahkemelik oluyor
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' sözü mahkemelik oluyor
Altın'da yön ne olacak? İşte dev bankalardan son tahminler
Altın'da yön ne olacak? İşte dev bankalardan son tahminler
Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu... Valilik ve başsavcılık açıklama yaptı
Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu... Valilik ve başsavcılık açıklama yaptı
Geçen yıl nüfus düşüşünde, bu yıl artışında birinci oldular
Geçen yıl nüfus düşüşünde, bu yıl artışında birinci oldular
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Hakimlik-savcılık sorularını alan FETÖ'cülerden beddua gibi yemin
Hakimlik-savcılık sorularını alan FETÖ'cülerden beddua gibi yemin
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 8 gözaltı kararı
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 8 gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
En çok ve en az nüfusun bulunduğu köyler
En çok ve en az nüfusun bulunduğu köyler
Öğretmenlik Meslek Kanununun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanununun tam metni
Okullarda, yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Okullarda, yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu
Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Eşini, çocuğunun yanında öldüren Mustafa Yüksel'e mahkemeden çifte indirim

Eşini, 3 yaşındaki çocuğunun yanında silahla vurarak öldüren Mustafa Yüksel'e mahkeme çifte indirim yaptı. Kadınlardan oluşan mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapsi, önce 'haksız tahrik' nedeniyle 20 yıla indirdi, ardından 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi'nden dolayı bir indirim daha yaparak cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.

Eklenme : 07 Şubat 2022 09:05
Yazdır
Eşini, çocuğunun yanında öldüren Mustafa Yüksel'e mahkemeden çifte indirim

Halime Yüksel (21), 16 yaşında görücü usulüyle Mustafa Yüksel'le evlendirildi. Yozgat Şefaatli'de yaşayan çiftin 2 çocukları oldu. Halime Yüksel, 14 Ağustos 2020 sabahı yan evlerinde oturan kayınvalidesinin evinde 4 yaşındaki oğlu ve eşi Mustafa Yüksel'le kahvaltı yaptıktan sonra evde uyuyan 3 yaşındaki kızına bakmaya gitti. Halime Yüksel, evde kızının yanında karın bölgesine aldığı tek kurşunla hayatını kaybetti. Mustafa Yüksel eşinin çocuklarla çok fazla ilgilenmediğini ve telefonunu elinden bırakmadığını söyledikten sonra eşinin intihar ettiğini söyledi. Mustafa Yüksel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yüksel, ölen eşinin Şanlıurfa'daki cenazesine de gitmedi.

Adli tıp: Uzak atışla öldü

Halime Yüksel'in intihar ettiğine inanmayan ailesi, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak olayın araştırılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu soruşturma dosyasına gönderdiği raporda, Halime Yüksel'in 'uzak atış mesafesi'nden vurulduğunu bildirdi. Kıyafetlerinde de barut izine rastlanan Mustafa Yüksel yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Halime Yüksel'in sosyal medyayı kullanırken tanıştığı erkeklerle konuştuğu, bunun eşi tarafından bilindiği, olay anında da aralarında çıkan tartışma sonucu Mustafa Yüksel'in eşini vurduğu belirtildi. Yüksel'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi.

İndirim üstüne indirim

Hürriyet'ten Burcu Purtul'un haberine göre, Mustafa Yüksel, Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, eşinin sosyal medya hesapları olduğunu ancak bir erkekle görüşüp görüşmediğini bilmediğini, eşine silah kullanmayı kendisinin öğrettiğini ve eşinin intihar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti sanığa 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet 'haksız tahrik indirimi' uyguladığı cezayı 20 yıl hapse çevirdi. Heyet son olarak 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi' lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi.

'Sosyal medyanın aktif kullanılması' gerekçe gösterildi

Mahkeme kararının gerekçesinde evde yalnız intihar edecek birisinin uyuyan çocuğunun yanında kapıyı kilitleyerek intihar etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını söyledi. Mahkeme gerekçeli kararında maktulün sanığı aldatması, sosyal medyayı aktif kullanması, evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesi değerlendirildiğinde sanığın maktulün sadakatsiz davranışlarının kendisinde meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında suçu işlediği belirtilerek 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına karar verildiği anlatıldı.

'Toplum vicdanını yaraladı'

Avukat Fatma Gül Bal, karara itiraz edeceklerini belirterek şunları söyledi: "Halime 16 yaşında evlendirilmiş ve küçücük kızının gözü önünde eşi tarafından öldürülmüş bir kız çocuğu. Başkasına, cinayetten 8 ay önce fotoğraf attığı iddia ediliyor, bu doğru değil ama doğru dahi olsa tahrik unsuru olmaz çünkü üzerinden 8 ay geçmiş. Kararı veren mahkeme heyeti kadınlardan oluşuyor, savcı bile kadın. Sanığın geleceği üzerindeki etkisini düşünüp iyi hal indirimi yaptı heyet. Halime'nin toplum tarafından defalarca kurban edildiğini düşünüyorum. Bu karar toplum vicdanını yaraladı."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İğne yaptığı kadının fotoğraflarını çekti: Savcılık tutuklama istedi, hakimlik serbest bıraktı!
İğne yaptığı kadının fotoğraflarını çekti: Savcılık tutuklama istedi, hakimlik serbest bıraktı!
Çocukların velayeti cezaevindeki babaya verildi
Çocukların velayeti cezaevindeki babaya verildi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor:Yargıtay'dan 'haftalık izin' kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor:Yargıtay'dan 'haftalık izin' kararı
Yargıtay'dan haftalık izin kararı
Yargıtay'dan haftalık izin kararı
Bebeğe çamaşır suyuyla işkence: Annenin 20 yıl hapsi istendi
Bebeğe çamaşır suyuyla işkence: Annenin 20 yıl hapsi istendi
Kocanın aşırı alkol tüketimi boşanma nedeni ve ağır kusur sayıldı
Kocanın aşırı alkol tüketimi boşanma nedeni ve ağır kusur sayıldı

Bu Habere Tepkiniz

İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurların, peşin ödenen aylık sorunu ve emekliliğe etkisi
3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağını ifade etmişti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet 2022 yılına ait atama takvimini 4 ve 5 numaralı genelgelerle açıkladı.
Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada verilen ret kararını onadı.
Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Personele ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılmazsa keyfilik oluşur
23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini Cevaplamaya Çalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;
Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural

Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarda olması gerektiğini düşündüğü 14 kritik kuralı sorular eşliğinde yazdı.
Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

İdarenin hatalı işleminden terfisi geciken komiser yardımcısına Danıştay'dan güzel haber
Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar engellilik dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan'da yapacak.
Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
Haftanın fırsat ürünleri (07-12)

Haftanın fırsat ürünleri (07-12)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri