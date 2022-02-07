Düğünün savaş alanına dönüştüğü olayda yeni gelişme

Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Memur-Sen Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı
Memur-Sen Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor?
Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor?
3 Kamu kurumu 134 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 134 personel almak için ilana çıktı
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Salı gününden itibaren değişiyor
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Salı gününden itibaren değişiyor
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekler
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' sözü mahkemelik oluyor
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' sözü mahkemelik oluyor
Altın'da yön ne olacak? İşte dev bankalardan son tahminler
Altın'da yön ne olacak? İşte dev bankalardan son tahminler
Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu... Valilik ve başsavcılık açıklama yaptı
Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu... Valilik ve başsavcılık açıklama yaptı
Geçen yıl nüfus düşüşünde, bu yıl artışında birinci oldular
Geçen yıl nüfus düşüşünde, bu yıl artışında birinci oldular
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza
Hakimlik-savcılık sorularını alan FETÖ'cülerden beddua gibi yemin
Hakimlik-savcılık sorularını alan FETÖ'cülerden beddua gibi yemin
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 8 gözaltı kararı
Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda 8 gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
En çok ve en az nüfusun bulunduğu köyler
En çok ve en az nüfusun bulunduğu köyler
Öğretmenlik Meslek Kanununun tam metni
Öğretmenlik Meslek Kanununun tam metni
Okullarda, yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Okullarda, yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu
Azmin adı Ayça! Hastalığı tez konusu oldu
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Pahalılığı bitireceğiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Düğünün savaş alanına dönüştüğü olayda yeni gelişme

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ortalığın adeta savaşa alanına döndüğü ve 24 kişinin yaralanması ile neticelenen düğüne ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayın, nişanda takı sebebi ile yaşanan ve sosyal medyada da devam eden gerginlik sonrasında meydana geldiği iddia edildi. Konu sonrasında yaklaşık 40 kişinin ifadesinin alındığı öğrenilirken, 1 kişi ise yaşanan olay esnasında polise mukavemet göstermekten dolayı gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 09:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, dün gece saatlerinde Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda bulunan bir düğün salonunda yaşanmıştı. İddiaya göre, S.K. ile S.Ö.'nün nişan töreninde takı sebebi ile taraflar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olay, tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine laf söylemesi ile devam etti.

Çiftin sahneye çıkarak dans etmesi ile başlayan ve halaylar çekilerek devam eden düğün 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. İddiaya göre, halay çekildiği esnada bir kişi salonun ortasında sandalyeyi yere vurdu. Daha önceden taraflar arasında oluşan gerginlik sebebi ile salonda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada düğün salonu adeta savaş alanına döndü. Neredeyse tüm salonun karıştığı kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Salonun dışında da devam eden kavga, olay yerine ulaşan polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. Yaralılardan bir kısmına bölgede sağlık ekiplerince müdahale edildi, bir kısmı ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düğün salonunun adeta savaş alanına döndüğü anlar ise; cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

En mutlu günleri zehir olan gelin ve damat ise olaylar yatıştırıldıktan sonra polis aracı ile bölgeden uzaklaştırıldı. Savaş alanına dönen düğün salonunda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

40'A YAKIN KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

İddiaya göre, nişanda takı sebebi ile çıkan ve sosyal medyada da devam eden tartışmalar düğünde 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. Sorunsuz başlayan düğünün sonlarına doğru bir kişinin salonun ortasında sandalyeyi yere vurması ile başladığı öne sürülen kavga sonrasında polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin yaklaşık 40'a yakın kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenilirken, gözaltına alınan kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. En mutlu günü zehir olan gelin S.Ö.'nün ise olayı başlattığı iddia edilen akrabalarını mahkemeye vermek için hazırlandığı öne sürüldü.

Düğün savaş alanına döndü: 24 kişi yaralandı
Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Ünlü oyuncudan elektrik faturası tepkisi: Paylaşmaya utandım!
Ünlü oyuncudan elektrik faturası tepkisi: Paylaşmaya utandım!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi, silah bulundu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi, silah bulundu
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı
İzmir'de müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın öldü
İzmir'de müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın öldü
Eşini öldüren adam başını kesip sokakta gezdirdi! Türkiye'den götürmüş
Eşini öldüren adam başını kesip sokakta gezdirdi! Türkiye'den götürmüş
'Kafamda kurşunla mı geleyim' diyen Hasret öğretmen korumaya alındı
'Kafamda kurşunla mı geleyim' diyen Hasret öğretmen korumaya alındı

Bu Habere Tepkiniz

İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurların, peşin ödenen aylık sorunu ve emekliliğe etkisi
3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağını ifade etmişti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet 2022 yılına ait atama takvimini 4 ve 5 numaralı genelgelerle açıkladı.
Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada verilen ret kararını onadı.
Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Personele ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılmazsa keyfilik oluşur
23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini Cevaplamaya Çalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;
Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural

Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarda olması gerektiğini düşündüğü 14 kritik kuralı sorular eşliğinde yazdı.
Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

İdarenin hatalı işleminden terfisi geciken komiser yardımcısına Danıştay'dan güzel haber
Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar engellilik dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan'da yapacak.
Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi.
Haftanın fırsat ürünleri (07-12)

Haftanın fırsat ürünleri (07-12)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri