Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı yükseldi, silah bulundu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ele geçirildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yapılan çalışmalarda 7 zanlı daha yakalanırken, gözaltına alınanların sayısı 17'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

- Olayda kullanılan tabanca kayalıklarda bulundu

Öte yandan, şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda cinayette kullanılan silahın Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda gizlendiği bilgisini alan polis çalışma başlattı.

Dedektör yardımıyla kayalıklarda yapılan aramalarda, beyaz bir poşetin içine konulmuş halde bir tabanca bulundu.

Yapılan balistik incelemede, söz konusu tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

- Olay

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.