Van'daki operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TEM Şubesi ekipleri ile Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubu ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.