Ocak ayında dolma yapmanın maliyeti yüzde 54 arttı

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 7,51'lik bir artış yaşandı.

Ocak ayında Aralık ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54,95 artışla patlıcan, yüzde 54,18 artışla dolmalık biber, yüzde 44,92 artışla kabak, yüzde 39,17 artışla nane, yüzde 38,88 artışla krakerde oldu

En çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 35,77 azalışla muz, yüzde 13,07 azalışla dondurma, yüzde 11,91 azalışla turşu, yüzde 11,41 azalışla portakal, yüzde 11,29 azalışla hazır et yemekleri madde fiyatlarında yaşandı.