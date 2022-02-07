Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Başkent'te yük treni kazası: 300 metre sürüklenen araçta 1 kişi öldü, 2 yaralı
Başkent'te yük treni kazası: 300 metre sürüklenen araçta 1 kişi öldü, 2 yaralı
Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok
Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok
Genelkurmay Başkanlığı görevde yükselme sınavı açacak
Genelkurmay Başkanlığı görevde yükselme sınavı açacak
Alan değişikliği başvuruları başladı
Alan değişikliği başvuruları başladı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca kar ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca kar ve yağmur etkili olacak
15 Temmuz şehidinin tazminatını 47 hain ödeyecek
15 Temmuz şehidinin tazminatını 47 hain ödeyecek
Şehirlerarası otobüs bileti fiyatları arttı; Uçak biletleri düştü
Şehirlerarası otobüs bileti fiyatları arttı; Uçak biletleri düştü
Mobbingten en çok şikayet gelen 2 bakanlık belli oldu!
Mobbingten en çok şikayet gelen 2 bakanlık belli oldu!
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Kurtulmuş: Memur maaşları Temmuz'da gözden geçirilecek
Kurtulmuş: Memur maaşları Temmuz'da gözden geçirilecek
Memur-Sen, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı
Memur-Sen, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor?
Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor?
3 Kamu kurumu 134 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 134 personel almak için ilana çıktı
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Salı gününden itibaren değişiyor
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Salı gününden itibaren değişiyor
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekler
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' sözü mahkemelik oluyor
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' sözü mahkemelik oluyor
Altın'da yön ne olacak? İşte dev bankalardan son tahminler
Altın'da yön ne olacak? İşte dev bankalardan son tahminler
Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu... Valilik ve başsavcılık açıklama yaptı
Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu... Valilik ve başsavcılık açıklama yaptı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Mobbingten en çok şikayet gelen 2 bakanlık belli oldu!

Ekonomik krizde işyerlerinde mobbing arttı... Kamuda; Sağlık Bakanlığı ve MEB, özelde; sanayi, mağaza ile marketler şikayetlerde ilk sırada Ekonomik sıkıntılar beraberinde mobbing şikayetlerini de artırdı. Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı İşman ile işçi temsilcileri Çetin ve Çakır, sorundaki son bilgileri paylaştı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Şubat 2022 10:11
Yazdır
Mobbingten en çok şikayet gelen 2 bakanlık belli oldu!

Kamu kurumlarında mobbing şikayeti gelen kurumların listesi belli oldu. Uzun listede 9 bakanlığın adı bulunuyor.

İş yerinde psikolojik tacizi ve baskıyı tanımlamak amacıyla kullanılan mobbing, günümüzde çalışma hayatının önemli sorunları arasında yer alıyor.

Bundan dolayı Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), 2019 yılında işyerinde taciz ve şiddetin önlenmesi noktasında bir sözleşmeyi kabul etti.

İndependent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre; 2021 yılının haziran ayında yürürlüğe girmesine karşın Türkiye halen sözleşmeye imza koymuş değil.

Türkiye'de de her yıl 1 ve 7 Şubat tarihleri arasındaki "Mobbing ile Mücadele Haftası"nda bu soruna dikkat çeken etkinlikler düzenleniyor.

Mobbing ile Mücadele Derneği, bu soruna karşı farkındalık oluşturmak için yıllardan beri çalışmalar yürütüyor.

Dernek geçtiğimiz günlerde mobbingle mücadele konusunda bir kararlılık beyannamesi açıkladı.

Ekonomik sıkıntılar mobbing vakalarını nasıl etkiledi?

Önce pandemi ardından yaşanan ekonomik sıkıntılar iş yaşamını da hayli zorluyor.

Bu da beraberinde iş yerlerindeki sıkıntıları da artırmakta.

Böyle bir dönemde mobbing sorunu daha fazla su yüzüne çıkmaya başladı.

Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı İlhan İşman, sorundaki son durum hakkında değerlendirmede bulundu.

Mobbingle mücadelede yeterli noktaya gelinmediğini ifade eden İşman, Türkiye'nin İLO sözleşmesini imzalamadığını söyledi.

İşman, halen mobbingle mücadele konusunda bir kanunun olmamasının ciddi eksiklik olduğunu kaydetti.

KAPAT [X]

Mobbing şikayetlerinde Sağlık Bakanlığı ve MEB ilk sırada

2021 yılında bir önceki yıla göre kayıtlı mobbing şikayetlerinin yüzde 4 artığını aktaran İşman, "Türkiye'de ekonomik krizle birlikte maalesef mobbing vakaları da arttı. Dernek olarak daha da artacağı kanaatini taşıyoruz" dedi.

MOBBİNG ŞİKAYETİ GELEN KAMU KURUMLARI LİSTESİ

İşman, Sağlık Bakanlığı, MEB, belediyeler ve iktisadi teşekkülleri, üniversiteler, TSK, Tarım ve Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Bankaları, Ceza İnfaz Kurumları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başvurulardan en çok mobbing şikayeti gelen kurumlar olduğunu ifade etti.

Özel sektörde sanayi, mağaza, market sektörü ilk sırada

"Özel sektörde en çok mobbing şikayetleri nerelerden geliyor" sorusuna ise İşman, şu cevabı verdi:

"Sanayi, mağaza, restoran ve market, özel sağlık kurumları, iletişim, çağrı merkezleri, özel güvenlik, bankacılık ve finans..."

Mağdurların yüzde 85'i sesini duyuramadığını söyledi

İşman, mağdurların yüzde 69'unun mobbing konusunda işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmadığını söylediğini kaydederek, "Yüzde 85'i bu konuda yetkili kişi ve makamlara seslerini duyuramadıklarını dile getiriyor. Mobbing gören kişilerin yüzde 76'sı ise işlerinden istifa etmeyi düşündüğünü belirtiyor" diye konuştu.

Her 10 kişiden 4'ü mobbing mağduru

Dernek istatistiklerine göre her 10 kişiden 4'ünün mobbing mağduru olduğunu öne süren İşman, "Mobbing yapanlar arasında erkeklerin oranı daha yüksek. Mağdurların yüzde 70'i mobbingi ispatlamakta zorlandığını, yüzde 87'si bu konuda yetkili kişi ve makamlara seslerini duyuramadığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Baskıcı kişilikler mobbing vakalarına neden olabiliyor

Zorbanın kişilik özelliği birinci neden

İşman, mobbingin oluşum sebeplerine bakıldığında ilk sırada zorbanın kişilik özelliğinin etkili olduğunu onu da örgüt yapısı ve iklimi, verimsiz çalışma ortamı, iş mevzuatları ve işyeri kurallarına uyulmaması, ekonomik sebepler, mağdurun kişilik özelliğinin takip ettiğini belirtti.

Mobbing başvurusunda bulunan çalışanların şikayetlerine gelince İşman, şunları sıraladı:

İstifaya zorlama, kötü muameleye maruz kalma ve görev yeri değişikliği, hakaret, sözlü taciz, ayrımcılık, tutanak tutulması, yasal hakların kullandırılmaması, iftira, fiziksel şiddet ve cinsel tacizden şikayet ediyorlar.

Fazla iş yüklenmesi de bir çeşit mobbing

"Mobbing nasıl yapılıyor" sorusuna İşman, şu cevabı verdi:

İş yükünün artırılması, tehdit, iletişimin kesilmesi, iş akdinin sonlandırılması, iş yapmasına engel olma, objektif olmayan performans değerlendirmesi, olur olmaz her konuda her fırsatta soruşturma açılması, ceza verilmesi, iş verilmemesi, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, yapılan işlerin küçümsenmesi, dedikoduya maruz kalma, olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek şayia çıkarılması, yeteneklerinin çok altında işleri yapmaya zorlanma, performansın engellenmesi de karşılaşılan mobbing davranışları arasında.

"Artan çalışan eylemleri de mobbingin bir sonucu"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası Konut İşçileri İstanbul Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin de son dönemde artan çalışan eylemlerinin de bir mobbingin sonucu olduğunu kaydetti.

"İş yaşamında mobbing çok fazla ve gittikçe artıyor" diyen Çetin, "Çalışan parasını alamıyorsa, yoğun çalıştırılıyorsa, zam istediğinde para yok deniyorsa, bugün git yarın gel deniyorsa bunların her biri bir çeşit mobbingtir. Türkiye'nin, İLO sözleşmesini kabul etmesi için DİSK olarak bir kampanya başlatmıştık. Bu çalışmalarımız sürecek" dedi.

"Psikolojik rahatsızlıktan iş cinayetlerine kadar birçok sonuca neden oluyor"

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Sözcüsü Murat Çakır, mobbingin ciddi psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu buna bağlı olarak kalp krizi, beyin kanaması gibi ölümcül sağlık sorunları da tetikleyebildiğini söyledi.

Sadece beyaz yakalının değil, mavi yakalının da sorunu

Mobbingin beyaz yakalılara özgü bir sorun sanılsa dahi mavi yakalılar arasında da yaygın görüldüğünü kaydeden Çakır, tek farkın bu kesimdeki insanların psikolojik olarak baskılara karşı daha dayanıklı olması olduğunu belirtti.

Kaynak: © The Independentturkish

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Emniyet, toplumsal olaylara müdahale esasları eğitimi verecek
Emniyet, toplumsal olaylara müdahale esasları eğitimi verecek
Genelkurmay Başkanlığı görevde yükselme sınavı açacak
Genelkurmay Başkanlığı görevde yükselme sınavı açacak
Alan değişikliği başvuruları başladı
Alan değişikliği başvuruları başladı
Borçluların yakınlarını telefonla arama dönemi sona erdi!
Borçluların yakınlarını telefonla arama dönemi sona erdi!
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sendikalar tarafından bir çok açıklama yapılmıştır. Açıklamaların en önemli kısmını da kanun teklifinin (TBMM'de kabule edilen yasanın) öğretmenlik meslek kanunundaki beklentileri karşılamayacağı noktası oluşturmuştur. Evet kanunda kabul gören hususlar vardır fakat bir meslek kanununda olması gereken hususların yer almadığı iddiaları kamuoyu önünde tartışılmıştır.
3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağını ifade etmişti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurların, peşin ödenen aylık sorunu ve emekliliğe etkisi
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet 2022 yılına ait atama takvimini 4 ve 5 numaralı genelgelerle açıkladı.
Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada verilen ret kararını onadı.
Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Personele ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılmazsa keyfilik oluşur
23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini Cevaplamaya Çalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;
Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural

Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarda olması gerektiğini düşündüğü 14 kritik kuralı sorular eşliğinde yazdı.
Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

İdarenin hatalı işleminden terfisi geciken komiser yardımcısına Danıştay'dan güzel haber
Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar engellilik dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan'da yapacak.
Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
Haftanın fırsat ürünleri (07-12)

Haftanın fırsat ürünleri (07-12)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri