Merkez Bankası'nın BOTAŞ'a döviz satışında yeni rekor

TCMB verilerine göre BOTAŞ'a Ocak ayında 4,15 milyar dolar döviz satıldı.

Bu rakam 2014'te başlayan döviz satışları süresince kaydedilen en yüksek aylık satış oldu.

2021 yılı tamamında TCMB'nin BOTAŞ'a yaptığı döviz satışı 6,1 milyar doları buldu.

TCMB'nin BOTAŞ'a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar doları bulmuştu. TCMB'nin aylık döviz alım-satım tutarları verisine göre, 2021'in Ocak ayında 6 yılın ardından ilk kez BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleşmemişti.

TCMB Aralık 2014 tarihinden bu yana BOTAŞ'a döviz satışı gerçekleştiriyordu.

Hazine'den 40 milyar TL'lik transfer yapılmıştı

Aralık ayında kamunun doğalgaz ithalatçısı konumundaki BOTAŞ'a bütçeden 40 milyar TL'lik transfer yapılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre Aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira ile BOTAŞ'a yapılırken 2021'deki toplam transfer ise 50.3 milyar liraya yükseldi.

Kaynak:Bloomberg