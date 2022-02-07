Şentop'tan ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemine karşı somut adım çağrısı

Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Savaş ihtimali kapıda...Ekmeğe büyük zam gelebilir
Savaş ihtimali kapıda...Ekmeğe büyük zam gelebilir
Başkent'te yük treni kazası: 300 metre sürüklenen araçta 1 kişi öldü, 2 yaralı
Başkent'te yük treni kazası: 300 metre sürüklenen araçta 1 kişi öldü, 2 yaralı
Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok
Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok
Genelkurmay Başkanlığı görevde yükselme sınavı açacak
Genelkurmay Başkanlığı görevde yükselme sınavı açacak
Alan değişikliği başvuruları başladı
Alan değişikliği başvuruları başladı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca kar ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca kar ve yağmur etkili olacak
15 Temmuz şehidinin tazminatını 47 hain ödeyecek
15 Temmuz şehidinin tazminatını 47 hain ödeyecek
Şehirlerarası otobüs bileti fiyatları arttı; Uçak biletleri düştü
Şehirlerarası otobüs bileti fiyatları arttı; Uçak biletleri düştü
Mobbingten en çok şikayet gelen 2 bakanlık belli oldu!
Mobbingten en çok şikayet gelen 2 bakanlık belli oldu!
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Kurtulmuş: Memur maaşları Temmuz'da gözden geçirilecek
Kurtulmuş: Memur maaşları Temmuz'da gözden geçirilecek
Memur-Sen, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı
Memur-Sen, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını açıkladı
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri takibe aldı
Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor?
Astsubay ve uzman erbaşlar ne kadar emekli maaşı alıyor?
3 Kamu kurumu 134 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 134 personel almak için ilana çıktı
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti
Zorunlu trafik sigortasında fiyatlar değişti
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Salı gününden itibaren değişiyor
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Salı gününden itibaren değişiyor
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekler
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol kulüplerine TURKOVAC teşekkürü
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Vatandaşlar elektrik faturalarını yaktı: Devlet DEDAŞ'a el atsın
Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' sözü mahkemelik oluyor
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' sözü mahkemelik oluyor
Altın'da yön ne olacak? İşte dev bankalardan son tahminler
Altın'da yön ne olacak? İşte dev bankalardan son tahminler
Ana sayfaHaberler Siyasi

Şentop'tan ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemine karşı somut adım çağrısı

Şentop: Bugün, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının ve nefret söyleminin dünya genelindeki rahatsız edici yükselişinden ve toplumlarımızın barış ve uyumuna karşı oluşturduğu büyük tehditten hepimiz endişe duyuyoruz. Ne yazık ki İslam düşmanlığı, son 20 yılda en yaygın ırkçılık biçimlerinden biri haline geldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 11:22
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam düşmanlığının, son 20 yılda en yaygın ırkçılık biçimlerinden biri haline geldiğini belirterek, Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) parlamento başkanlarına ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemi eğilimlerine karşı müşterek somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Meksika, Endonezya, Türkiye ve Avustralya'nın üye olduğu MIKTA 7. Parlamento Başkanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Avustralya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıyla MİKTA dönem başkanlığı Türkiye'ye geçti.

"Demokrasiyi Destekleyen Etkin Parlamentolar" temalı toplantıya video konferans ile katılan TBMM Başkanı Şentop, demokrasilerin geçmişe kıyasla daha kırılgan ve savunmasız hale geldiğini belirtti.

Dünya genelinde demokrasilerin krizde, demokratik toplumlarda siyasi kurumlara duyulan güvenin de azalış eğiliminde olduğunu ifade eden Şentop, "Uluslararası alanda, demokratik kabul edilen birçok ülkede ve küresel sistemin öncüsü olduğu iddiasındaki bazı ülkelerde çok taraflılığa ve mutabakata dayanan yönetişimden tek taraflılığa, popülizme, yabancı düşmanlığına ve kutuplaşmaya doğru potansiyel bir kaymanın işaretlerini tespit ediyoruz." diye konuştu.

Son yıllarda demokrasilerin yapısal dönüşümler yaşadığını dile getiren Şentop, siyasette adeta yeni bir doğrudan demokrasi anlayışı ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Sosyal medyanın siyaset üzerindeki etkisinin, temsili demokrasilerde kayda değer değişim ihtiyaçlarını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Şentop, yeni vatandaş forumlarının oluşması, sivil toplumun iletişim araçlarının gelişmesi ve müzakere araçlarındaki farklılıklar gibi yeni temsil usullerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Demokrasilerin tecrübe ettiği zorluk ve gerilimler ne kadar iyi kavranırsa demokratik esneklik ve istikrarı güçlendirme hususlarında da o denli katkı sağlanabileceğini dile getiren Şentop, iyi işleyen ve etkinliği artan parlamentoların, daha güçlü demokrasiler anlamına geleceğini kaydetti.

Şentop, dünya genelinde yaşanan Kovid-19 krizinin, parlamentoların işleyişinde bazı yenilikleri kaçınılmaz hale getirirken, bu değişimin fırsatlar kadar riskler taşıdığını kaydetti

- "Dezenformasyon sınır ötesi sınama haline geliyor"

TBMM Başkanı Şentop, tüm dünyayı tehdit eden dezenformasyon, nefret söylemi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi konularda uluslararası bir sözleşmenin hayata geçirilmesi için üye ülkelere çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Yeni teknolojiler parlamento çalışmalarını ve sivil toplumla iletişimi kolaylaştırmanın yanında yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve sahte haberlerin ana akıma dönüşmesine de yol açtı. Dünya çapında yanlış bilgi, dezenformasyon ve sahte haberler, devlet ve devlet dışı aktörler tarafından giderek daha fazla kullanılıyor ve bu tehditler demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını baltalayan karmaşık, çok yönlü ve sınır ötesi sınamalar haline geliyor. Demokrasilerimize yönelik bu yakın tehdit, eş güdümlü bir uluslararası tepki gerektiriyor. Dolayısıyla, parlamenterler olarak bu karmaşık problemlere karşı sadece ulusal mevzuatları oluşturmakla kalmamalı; yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve sahte haberlerin uluslararası boyutuyla mücadele etmek için uluslararası bir sözleşmenin hayata geçirilmesi, bilahare ortak bir mekanizmanın kurulması gibi çalışmalar için de gayret sarf etmeliyiz.

Yeni bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte karşı karşıya kaldığımız bir diğer husus ise ifade özgürlüğü ile nefret söylemi arasındaki çizginin kolayca aşılabilmesi. Bugün, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının ve nefret söyleminin dünya genelindeki rahatsız edici yükselişinden ve toplumlarımızın barış ve uyumuna karşı oluşturduğu büyük tehditten hepimiz endişe duyuyoruz. Ne yazık ki İslam düşmanlığı, son yirmi yılda en yaygın ırkçılık biçimlerinden biri haline geldi. Koronavirüs salgını aynı zamanda bu tehditlerdeki artışı daha da kötüleştirerek, zaten savunmasız durumdaki kişilere yönelik damgalama ve şiddetin artmasına sebep oldu. Bu sebeple başkanlığını üstlendiğimiz parlamentolarımızın bütün üyelerine ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret söylemi eğilimlerine karşı müşterek, somut adımlar atmak için çağrıda bulunuyorum."

İslam İş Birliği Teşkilatı'nın, 15 Mart tarihini "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" olarak ilan ettiğini de hatırlatan Şentop, "Halihazırda İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği dönem başkanı olarak uluslararası toplumun bu günü tanıması ve anmasının söz konusu tehlikeyle ortak mücadelemiz bakımından önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Göç etmeye mecbur bırakanlar, insani krizlerde sorumluluk almaktan kaçınıyorlar"

KAPAT [X]

Mustafa Şentop, Kovid-19 salgınının, toplumların sosyal, ekonomik ve politik hayatında şimdiye kadar benzeri görülmemiş sonuçlar doğurduğuna işaret ederek, "Kabul etmemiz gerekir ki salgın küresel olduğu gibi sağlık da tedavi de ilaç ve aşı da küresel. Bilhassa aşıya erişim konusunda Afrika kıtası başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine acilen kolaylık sağlanması için parlamenterler olarak daha fazla sorumluluk üstlenebileceğimizi düşündüğümü vurgulamak istiyorum. Bu konuda eşitlik ve adil bir paylaşım olmaması halinde aşı milliyetçiliği, aşı ayrımcılığı, aşı bencilliği önce bunu yapanlara zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Göç konusunun da acil küresel çözüm bekleyen bir mesele olduğunun altını çizen Şentop, göç olgusu söz konusu olduğunda uluslararası toplum tarafından mülteci yükünü üstlenen ülkelerle adil bir külfet ve sorumluluk paylaşımının yapılmadığını vurguladı.

İnsanları yurtlarından ve evlerinden göç etmeye mecbur bırakanların, ortaya çıkan insani krizlerde sorumluluk almaktan kaçındıklarını söyleyen Şentop, "Gerekli tedbirler zamanında alınmadığı takdirde, düzensiz göç konusu ve mülteci krizi acı bir gündem oluşturmaya devam edecektir. İnsanların kendi ülkelerinde barış içerisinde ve asgari insani şartlarda yaşayabilecekleri ortamların inşası ve geliştirilmesi küresel bir sorumluluktur ve bunun için parlamenterler olarak daha fazla inisiyatif üstlenmek mecburiyetindeyiz." görüşünü paylaştı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Isparta Valisi geçici olarak görevden alındı
Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok
Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
İyi Parti kurucularından Yenerer: FETÖ'cüler giremez dedik, hepsi girdi
İyi Parti kurucularından Yenerer: FETÖ'cüler giremez dedik, hepsi girdi
7 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
7 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sendikalar tarafından bir çok açıklama yapılmıştır. Açıklamaların en önemli kısmını da kanun teklifinin (TBMM'de kabule edilen yasanın) öğretmenlik meslek kanunundaki beklentileri karşılamayacağı noktası oluşturmuştur. Evet kanunda kabul gören hususlar vardır fakat bir meslek kanununda olması gereken hususların yer almadığı iddiaları kamuoyu önünde tartışılmıştır.
3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağını ifade etmişti.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurların, peşin ödenen aylık sorunu ve emekliliğe etkisi
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet 2022 yılına ait atama takvimini 4 ve 5 numaralı genelgelerle açıkladı.
Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada verilen ret kararını onadı.
Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Personele ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılmazsa keyfilik oluşur
23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini Cevaplamaya Çalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;
Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural

Memurların hayatına yön veren 14 kritik kural

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarda olması gerektiğini düşündüğü 14 kritik kuralı sorular eşliğinde yazdı.
Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan terfilerle ilgili emsal karar

İdarenin hatalı işleminden terfisi geciken komiser yardımcısına Danıştay'dan güzel haber
Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar engellilik dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunabilir mi?
5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

5 Şubat 2022 tarihli atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Öğrenciler, ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan'da yapacak.
Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Fransız asıllı öğretmen eş için tayin talebinde bulunulur mu?

Danıştay 2. Dairesi, öğretmen olan davacının eşinin Türkiye'de uluslararası sözleşme kapsamında güvenceli bir şekilde çalışıyor olması karşısında, davacının Ankara iline atanma isteminin reddini hukuka aykırı buldu.
Haftanın fırsat ürünleri (07-12)

Haftanın fırsat ürünleri (07-12)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri