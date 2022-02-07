Başkent'te yük treni kazası: 300 metre sürüklenen araçta 1 kişi öldü, 2 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Şubat 2022 11:49
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız