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MEB, şubat ayı yardımcı kaynak paketini erişime açtı

Bakanlığın internet sitesinden erişilen yardımcı kaynak paketinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, YKS'ye yönelik örnek soru kitapçıkları yer alıyor- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:- "Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' adresinden indirme sayısı 10 milyonu geçti"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 11:53
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MEB, şubat ayı yardımcı kaynak paketini erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek amacıyla ücretsiz sunulan şubat ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik yardımcı kaynak destek paketlerinden beşincisi "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Yardımcı kaynak paketinde, 2.sınıftan 12.sınıfa kadar öğrenciler için 8 bin 500 soru içeren beceri temelli testler, tekrar testleri, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığı ile YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT deneme testleri bulunuyor.

Temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik İngilizce etkinlik kitapları, çalışma yaprakları, çalışma soruları ve çalışma fasiküllerinde 900, çalışma ve etkinlik kitaplarında ise 4 bin 700 soru yer alıyor.

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için yayımlanan 9'uncu tekrar testinde 750 soru, 12. sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1000 soru bulunuyor.

Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Paket, öğretmenler için kılavuz kitaplar da içeriyor

- Etkileşimli sorular yayımlanmaya devam ediyor

8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte, "açılır menü", "sürükle bırak" ve "çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı.

Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı.

Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

- Özel eğitim öğrencilerine destek

Şubat ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de 700 etkinlik yer alıyor.

Etkinlikler, boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

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- "24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcı kaynak paketini her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak kapsamlı şekilde hazırladıklarını belirtti. Özer, şunları kaydetti:

"Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' adresinden indirme sayısı 10 milyonu geçti. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için her öğrencimizi çok çeşitli kaynaklarla desteklemeye devam edeceğiz."

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